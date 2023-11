Mary e lo Spirito di Mezzanotte, Enzo D'Alò: 'L'intelligenza artificiale? Meglio l'IH, l'intelligenza umana'

Alla vigilia dell'uscita del suo nuovo film, Mary e lo Spirito di Mezzanotte, nei cinema dal 23 novembre con Bim, Enzo d'Alò ha fornito la sua risposta all'intervista di Jeffrey Katzenberg sul futuro uso dell'intelligenza artificiale proclamando l'HI, l'Human Intelligence.

Mary e lo spirito di mezzanotte: una foto del film

"Ho letto l'intervista a Katzenberg, in cui dichiara che tra tre anni l'intelligenza artificiale rimpiazzerà il 90% degli artisti impiegati nel processo di costruzione dei film di animazione" ha dichiarato D'Alò. "Poiché credo da sempre che io, i miei collaboratori più stretti, gli animatori debbano condividere le emozioni e i sentimenti dei personaggi del racconto, mi chiedo con chi potrei condividere le mie passioni in futuro, se questa provocazione fosse realistica. Il lavoro di équipe è sacro, in animazione, potrei essere estremamente turbato nel pensare a un futuro in cui fossi circondato da macchine con cui scherzare allegramente di inquadrature o di tagli di montaggio! Magari anche andarci a cena, dopo una faticosa giornata di lavoro? Ricevendo un premio, invece di condividerlo con tutti gli artisti che hanno vissuto con me i lunghi anni di produzione, dovrei forse dedicarlo alla Heinz Future Computer Services e alle sue brillanti menti artificiali? Se non ci emozioniamo noi costruendo la nostra storia, perché dovrebbe farlo il pubblico una volta in sala? Niente scherzi, mi tengo stretti gli artigiani e gli amici che da anni lavorano insieme a me."

Enzo D'Alò al Lucca Comics and Games 2023 ci parla di animazione e ispirazioni

Di cosa parla Mary e lo Spirito di Mezzanotte

Mary e lo spirito di mezzanotte: un'immagine del film

Tratto dal bellissimo romanzo di Roddy Doyle La gita di mezzanotte, edito in Italia da Guanda, Mary e lo spirito di mezzanotte celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Una storia contemporanea ambientata in una rigogliosa Irlanda d'estate dai colori vividi e paesaggi mozzafiato.

La sinossi della pellicola recita: "Mary ha 11 anni e un'incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un'avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia."