Jeffrey Katzenberg: 'L'IA rimpiazzerà il 90% degli artisti che lavorano nel mondo dell'animazione'

Jeffrey Katzenberg è convinto che l'Intelligenza Articiciale farà perdere il lavoro al 90% degli artisti che lavorano nel mondo dell'animazione.

Il co-fondatore della DreamWorks ha parlato della situazione legata alle nuove tecnologie durante un panel realizzato per Bloomberg TV realizzato a Singapore.

Le dichiarazioni sull'IA

Parlando della tecnologia emergente, Jeffrey Katzenberg ha dichiarato: "Non conosco un'industria che subirà maggiormente l'impatto rispetto a ogni aspetto dei mezzi di comunicazione, dell'entertainment e della creazione".

Durante il Bloomberg New Economy Forum ha poi aggiunto: "Se si analizza come i media hanno subito negli ultimi 10 anni l'impatto dell'introduzione della tecnologia digitale, quello che accadrà nel prossimo decennio sarà 10 volte più grande, letteralmente. E considero l'Intelligenza Artificiale uno strumento creativo, come un nuovo pennello o una nuova telecamera, e ci sono così tante nuove opportunità".

Katzenberg è convinto che l'IA sarà "dirompente e mercificata", ricordando che attualmente ogni film animato richiede circa 500 artisti che lavorano per 5 anni: "Tra tre anni ne servirà il 10%". Jeffrey ha però ricordato che sarà ancora necessaria la "creatività individuale" per alimentare l'Intelligenza Artificiale.