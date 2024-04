Mary: Anthony Hopkins interpreterà il re Erode nel thriller biblico

Si sono da poco concluse in Marocco le riprese del thriller biblico Mary, interpretato dal premio Oscar Anthony Hopkins nel ruolo di Re Erode e dall'emergente attrice israeliana Noa Cohen in quello di Maria.

Nel film Maria, la protagonista, viene bandita dopo il concepimento ultraterreno di suo figlio Gesù ed è costretta a nascondersi. L'implacabile volontà di re Erode di mantenere il potere ad ogni costo scatena una caccia al neonato che ritiene una minaccia per il suo regno. Il film vede i giovani Maria e Giuseppe in fuga e costretti a nascondere il loro bambino, Gesù, a tutti i costi.

Hopkins ha dichiarato: "In questo momento della mia vita, sono attratto dalla sfida di sceneggiature complesse. Inoltre, il livello di dettaglio di questa produzione, con scenografie, oggetti di scena e costumi straordinari, mi rende orgoglioso di farne parte".

Il produttore Aloe ha aggiunto: "Hopkins era pronto per interpretare Re Erode il Grande. Ha incarnato questa figura storica di un re immerso nella malattia mentale e nell'avidità con grande ferocia".

Anthony Hopkins interpreterà l'imperatore Vaspasiano in Those About To Die, e reciterà in Eyes in The Trees, adattamento del classico letterario fantascientifico di H.G. Wells, L'isola del dottor Moreau.

I dettagli del film

Il regista è DJ Caruso (xXx - Il ritorno di Xander Cage) e il film è prodotto da Mary Aloe, fondatrice di Aloe Entertainment e Hannah Leader (Freud's Last Session). A produrlo sono stati i finanziatori della Ludascripts e Joshua Harris della PeachTree Media Partners.

Timothy Michael Hayes ha scritto la sceneggiatura originale dopo aver consultato sacerdoti, vescovi, pastori battisti, rabbini, mormoni e musulmani insieme a studiosi biblici e teologi. UTA Independent Film Group e CAA Media Finance rappresentano congiuntamente i diritti nordamericani del film. West End Films rappresenta le vendite internazionali.

Il regista Caruso ha commentato: "Voglio dare al mondo una rappresentazione della vera Maria umana. La sua storia ha un inizio poco conosciuto, ma è profondamente degna di essere raccontata. Ritrarla dalla nascita all'infanzia e presentarla come un essere umano con apprensioni e paure sarà una celebrazione di tutto ciò che ispira e strazia del suo viaggio".

Chi è coinvolto nel film?

Mary è interpretato anche da Mila Harris (Maria giovane), Ido Tako (Giuseppe), Stephanie Nur (Salomè), Susan Brown, (Anna la profetessa), Ori Pfeffer (Gioacchino), Hilla Vidor (Anna), Gudmundur Thorvaldsson (Marcello) e Dudley O'Shaughnessy, Eamon Farren, Mili Avital, Milo Djurovic, Charley Boon, Kelsie Lewis e Jade Croot.

Dopo una ricerca a livello mondiale, Noa Cohen interpreta il ruolo di Maria. L'attrice emergente è nata e cresciuta in Israele, a solo un'ora di distanza da dove è nata Maria di Nazareth. Tra i crediti della Cohen figurano la serie israeliana YA di successo My Nephew Bentz, Infinity e il film del 2022 Silent Game.

La troupe comprende la parrucchiera e truccatrice Karen Hartley Thomas (Golda), recentemente nominata all'Oscar, lo scenografo James Merifield (Maria Regina di Scozia), la costumista Tina Kalivas (L'uomo che cadde sulla Terra), il direttore della fotografia Gavin Struthers (The Witcher) e Adam Schindler come studioso biblico del team. Il casting è stato curato da Chamutal Zerem Casting di Tel Aviv e Finnian Tweed Casting di Londra. I servizi di produzione sono stati forniti in Marocco da Valkyries Productions.