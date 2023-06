Anthony Hopkins: 'Era inutile impegnarsi nel recitare nei film Marvel'

L'attore Anthony Hopkins non ha esitato a criticare la sua esperienza nei film Marvel, sostenendo che non offrivano occasioni per sfruttare il proprio talento.

Anthony Hopkins non sembra aver particolarmente apprezzato la sua esperienza nel MCU, come dimostrano i recenti commenti dell'interprete di Odino.

La star del cinema, in un'intervista, ha parlato di come non abbia avuto modo di usare il proprio talento sul set.

Le parole dell'interprete di Odino

Thor: The Dark World, Chris Hemsworth e Anthony Hopkins in una scena

L'attore Anthony Hopkins ha avuto nei film della Marvel il ruolo di re Odino, padre di Thor e Loki. Il personaggio interpretato da Tom Hiddleston compie poi un incantesimo che gli permette di sostituirsi al sovrano, assumendone le sembianze e governando al suo posto. Successivamente Odino decide di rimanere insieme alla regina Frigga. Dopo la sua morte Odino viene nominato più volte, tuttavia Hopkins non è ancora tornato in modo significativo nel MCU.

In base alle sue nuove dichiarazioni, tuttavia, difficilmente la star si paleserà presto in qualche progetto tratto dai fumetti.

Hopkins ha infatti sottolineato che ha dovuto offrire un'interpretazione stereotipata del ruolo di un re.

Anthony ha dichiarato: "Mi hanno fatto indossare un'armatura, mi hanno attaccato una barba. Siediti sul trono, urla un po'. Se sei seduto di fronte a uno schermo verde, non ha senso recitare la parte".

Anthony Hopkins, non solo Hannibal: le sue migliori interpretazioni

L'opinione di un agente

Altre star hanno però condiviso delle opinioni più positive nei confronti del MCU. Angela Bassett, che ha ottenuto una nomination per Black Panther: Wakanda Forever, ha dichiarato che trova i film della Marvel molto moderni, aggiungendo: "Hanno una formula vincente". Un agente che rappresenta varie star dei film Marvel ha però una spiegazione più pratica sul motivo per cui così tanti attori di grande esperienza decidono di recitare nei progetti tratti dai fumetti: "A un certo punto vuoi essere rilevante. Il successo è la droga migliore".