Eyes in The Trees, Anthony Hopkins protagonista nella rielaborazione di un romanzo di H.G. Wells

Dopo aver interpretato Sigmund Freud in Freud's Last Session, l'attore premio Oscar Anthony Hopkins è stato scelto per recitare in Eyes in The Trees, una rielaborazione di un classico della letteratura di H.G. Wells, L'isola del dottor Moreau, diretto da Timothy Woodward Jr.

Anthony Hopkins in una scena del film Slipstream - Nella mente oscura di H.

Nel film, Hopkins interpreta un genetista che è stato isolato dopo che il governo ha interrotto il finanziamento della sua ricerca a seguito della violenta esplosione di uno dei suoi soggetti in prova. Due rinomati registi e un team intraprendono un viaggio alla scoperta prima di comprendere che si trasformerà in una lotta per la sopravvivenza del genere umano.

Storia della fantascienza

L'isola del dottor Moreau è un'opera fondamentale della fantascienza e fu pubblicata nel 1896 prima di ispirare diversi film tra cui L'isola delle anime perdute del 1932 e L'isola del dottor Moreau del 1977 con Burt Lancaster. Fra le trasposizioni più note spicca il film del 1996, intitolato come il romanzo e con protagonisti Marlon Brando e Val Kilmer, passato alla storia come una delle produzioni maggiormente complicate di sempre.

Anthony Hopkins ha vinto il suo secondo Oscar pochi anni fa grazie al film The Father di Florian Zeller, e tornerà presto nel ruolo di Sir Nicholas Winton, broker britannico che salvò oltre 600 bambini cecoslovacchi dai nazisti prima della Seconda Guerra Mondiale.