Marvel's Avengers: i fan si lamentano dell'aspetto di Captain America nel videogame

Il trailer di Marvel's Avengers è stato lanciato nel corso di una spettacolare presentazione all'E3, ma arrivano già le prime lamentele da parte dei fan, scontenti dell'aspetto di Captain America.

Marvel's Avengers è stato il videogioco più chiacchierato dopo il lancio del trailer nel corso della conferenza di Square Enix all'E3. Il video ha alimentato teorie e ipotesi nei fan che non vedo l'ora di potersi immedesimare in Iron Man, Black Widow, Thor, Captain America e Hulk, per vivere spettacolari avventure. In più Square Enix ha annunciato che i personaggi verranno implementati in futuro senza costi ulteriori per gli acquirenti. Un universo in espansione attende i fan, ma non sono mancati motivi di scontento da parte di alcuni utenti. Il principale? L'aspetto di Captain America.

Crystal Dynamics e Square Enix hanno deciso di ridisegnare il look di tutti gli Avengers allontanandosi dal modello imposto dall'MCU con le sue star. Il risultato è che Tony Stark non somiglia a Robert Downey Jr., Hulk ha ben poco in comune con Mark Ruffalo e così via. Ma i problemi principali riguardano le fattezze di Captain America. Non solo il suo costume sembra quello di un amatore, ma anche l'aspetto è tutt'altro che soddisfacente. Per fortuna mancano ancora molti mesi all'uscita di Marvel's Avengers e con una versione beta in arrivo c'è tutto il tempo di correggere i difetti evidenziati dal fan.

To the new Avengers Game coming out, why did you give a Mech Suit to Captain America? #Avengers #E32019 pic.twitter.com/nljAD4IcE6 — Mecha Luke (@Mecha_Luke) June 11, 2019

Why does Captain America look like he’s from call of duty?#E3 #PlayAvengers #Avengers #SquareEnix pic.twitter.com/XfC2Zzahue — t h o r l o k i s o n (@fxckingstylik) June 11, 2019

The difference between this and the real Captain America is that he's not wearing hockey pads pic.twitter.com/UUj2fF8UuX — Dave Rapoza (@DaveRapoza) June 11, 2019