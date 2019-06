Marvel's Avengers: il trailer del videogame svelato alla E3 anticipa gli West Coast Avengers?

Lo spettacolare trailer del videogame Marvel's Avengers, svelato alla E3 di Los Angeles, anticiperebbe l'arrivo degli West Coast Avengers. Dopo anni di attesa i fan presente alla E3 2019 hanno potuto godere in anteprima della visione del trailer del videogame Square Enix Marvel's Avengers, trailer che contiene interessanti anticipazioni.

Il trailer si apre con l'arrivo di cinque dei sei Avengers originali - Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor e Hulk - che compaiono all'inaugurazione di un nuovo complesso degli Avengers a San Francisco. Il Quinjet degli Avengers finisce per essere sabotato da un villain mascherato ed esplode, uccidendo Captain America insieme ad altre persone. Gli eventi, noti come "A-Day", portano alla rottura del team degli Avengers che si riunirà cinque anni dopo per contrastare una nuova misteriosa minaccia.

Non ci sono indizi sulla direzione futura intrapresa dalla storia che però, secondo molti, potrebbe fungere da base per la comparsa dei West Coast Avengers. Dopo tutto il nuovo edificio degli Avengers e gli eventi dell'A-Day si svolgono a San Francisco. inoltre in una delle clip di Marvel's Avengers mostrata all'E3 fa la sua comparsa, a sorpresa, Hank Pym/Ant-Man, che in un primo tempo ha il ruolo di consigliere scientifico e manager del compound degli West Coast Avengers. Anche Clint Barton/Hawkeye ha contribuito a creare il gruppo all'inizio, il che potrebbe spiegare il motivo della sua assenza dal trailer del videogame per non rivelare troppo.

L'arrivo degli West Coast Avengers aprirebbe una serie di possibilità sull'arrivo di personaggi futuri nel video game: Tigra, Mockingbird, Wonder Man e la versione di Iron Man di James Rhodes compaiono nella versione iniziale del team, seguiti poi da Clint Barton, Kate Bishop, Gwenpool, America Chavez e molti altri. Tra i villain, il trailer anticipa la presenza di Taskmaster e Abomination, ma questo è solo l'inizio. Si anticipa l'arrivo di nuovi personaggi che saranno aggiunti senza ulteriori spese per gli acquirenti del videogame.

Marvel's Avengers verrà diffuso il 15 maggio 2020.