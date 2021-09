Marvel Studios, la produttrice Victoria Alonso conferma altri 31 progetti

Altri 31 progetti in sviluppo ai Marvel Studios per i prossimi anni, come ha confermato la produttrice Victoria Alonso, tra cui un film sui Fantastici Quattro e un nuovo Captain America.

Nuovi progetti in vista per i Marvel Studios, ben 31 come conferma la produttrice Victoria Alonso, previsti per i prossimi anni, tra film e serie tv, ritorni e nuove avventure.

Eternals: una foto dei protagonisti

Durante un intervento a "El Caecito", che ha visto Victoria Alonso parlare di tutte le prossime uscite dei Marvel Studios, la produttrice ha rivelato che in programma ci sono altri 31 progetti, buona parte dei quali è già stata annunciata. La maggior parte sono serie destinate alla piattaforma Disney+ come Ms. Marvel, Moon Knight, Secret Invasion e l'imminente Speciale natalizio dei Guardiani della Galassia. dei 31 progetti fanno, però, parte anche parecchi film Marvel come il misterioso Untitled Marvel Movie 4, che uscirà nei cinema il 16 febbraio 2024, ma anche possibili ritorni come Captain America 4 e un film sui Fantastici Quattro.

Victoria Alonso ha poi ammesso che sono davvero tanti i progetti con cui stare al passo, impresa non semplice anche per i Marvel Studios: "Molto spesso ci domandando come facciamo a gestire tutto contemporaneamente. La cosa più importante è che i progetti non sempre vanno come vorremmo. Vogliamo però che le persone capiscano l'idea alla base della scelta di raccontare queste storie collegate, è importante che il mondo sappia che i personaggi che creiamo, le loro storie hanno a che fare con il modo in cui gli umani interagiscono tra loro"

Marvel svela le date di uscita di 5 film solo nel 2023, la lista completa fino al 2024

Attendiamo con ansia di sapere di più sui prossimi progetti Marvel, intanto il 5 novembre arriverà Eternals, il prossimo titolo che sarà nelle sale, diretto da Chloé Zhao con un cast stellare composto da Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Salma Hayek e Gemma Chan.