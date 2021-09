Marvel svela le date di uscita di 5 film solo nel 2023, la lista completa fino al 2024

Diamo un'occhiata alla lista contenente le date di uscita dei film Marvel che arriveranno al cinema nel 2023 e nel 2024, da Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Guardiani della Galassia 3.

La Marvel ha svelato le date di uscita di ben cinque film che saranno rilasciati nelle sale nel corso del 2023 e del 2024, compresi i sequel di Ant-Man e Guardiani della Galassia. Tra gli altri lungometraggi inseriti nella lista, ancora senza titolo, potrebbero esserci anche il reboot di Blade e Deadpool 3.

Dopo l'uscita di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, i fan della Marvel stanno entrando sempre più nel vivo della cosiddetta Fase 4. Va da sé che i tanti titoli che arriveranno su piccolo e grande schermo nei prossimi mesi sono più attesi che mai, proprio perché rappresenteranno nuovi tasselli di un puzzle molto più grande e complesso. Per quanto riguarda ciò che accadrà nei prossimi anni, invece, i Marvel Studios hanno rilasciato una lista contenente le date di uscite dei film fino al 2024. Si scopre così che saranno rilasciati ben cinque film solo nel 2023, inclusi i sequel di Ant-Man e Guardiani della Galassia. Un vero record, se pensiamo che nel 2017 la Marvel è arrivata a rilasciare tre titoli, mentre quest'anno è salita addirittura a quattro: dopo Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, infatti, sono attese le uscite di Eternals (5 novembre) e Spider-Man: No Way Home (17 dicembre).

Salvo eventuali ritardi non prevedibili, lo studio guidato da Kevin Feige affronterà quindi il suo anno solare più impegnativo. La lista di rilascio contiene anche film il cui titolo non è stato ancora annunciato ma che potrebbero essere il reboot di Blade con Mahershala Ali e Deadpool 3 con Ryan Reynolds. Sappiamo invece con certezza che Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film che riunisce i supereroi interpretati da Paul Rudd ed Evangeline Lilly, uscirà il 17 febbraio 2023. Guardiani della Galassia Vol. 3, invece, arriverà nelle sale il 5 maggio dello stesso anno, concludendo così la trilogia dello sceneggiatore e regista James Gunn.

Gli altri tre film Marvel, ancora senza titolo, usciranno infine il 28 luglio, 6 ottobre e 10 novembre 2023. Insieme a Blade, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima estate, i progetti annunciati in fase di sviluppo includono un reboot dei Fantastici Quattro e Captain America 4. I titoli annunciati per il 2022 sono invece Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo), Thor: Love and Thunder (6 maggio), Black Panther: Wakanda Forever (8 luglio) e il sequel di Captain Marvel, The Marvels (11 novembre).