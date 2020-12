Marvel e Star Wars, nuovi progetti saranno annunciati all'evento Disney+?

Un nuovo evento dedicato alla programmazione di Disney+ potrebbe svelare nuovi progetti targati Marvel e Star Wars che arriveranno in futuro sulla piattaforma.

Nuove notizie da Disney: lo studio sarebbe in procinto di rivelare nuovi progetti dedicati al mondo Marvel e all'universo Star Wars, che potrebbero arrivare anche su Disney+ nel prossimo futuro, per la gioia di tutti gli abbonati.

Domani, 10 dicembre, si terrà il Disney Investor Day, un evento di quattro ore che si concentrerà sul servizio di streaming Disney+. In quest'occasione, secondo Deadline, verranno annunciati nuovi imminenti progetti relativi al mondo Marvel, Lucasfilm - quindi Star Wars - e probabilmente anche Pixar:

"The Walt Disney Company approfitterà dell'imminente Investor Day, il 10 dicembre, per annunciare il futuro dei propri progetti Marvel, Lucasfilm e Pixar, progetti cinematografici e televisivi. Sicuramente i live-action Pinocchio con Tom Hanks, Peter Pan & Wendy e Cruella con Emma Stone debutteranno direttamente su Disney+; a questo punto tenere alcuni film per il cinema sarà un gesto di rispetto verso gli esercenti."

Dafne Keen, la star di Logan contro i Classici Disney: "Sono pericolosi per le ragazze"

Ma quali progetti potrebbero essere annunciati?

Secondo le previsioni, Disney confermerà i prossimi live-action, come Cruella con Emma Stone, Pinocchio e Peter Pan, ma anche qualche dettaglio sul film Star Wars di Taika Waititi. Inoltre, potrebbero essere annunciati diversi spin-off di The Mandalorian, come quello dedicato alla figura di Boba Fett.

Ma una delle notizie che i fan attendono di più è quella relativa a Black Widow che, secondo alcuni rumors, potrebbe essere lanciato proprio sulla piattaforma Disney+, per evitare di essere rimandato ancora una volta. Restando nel mondo Marvel, può essere che Disney farà qualche annuncio relativo anche ai progetti futuri, come ad esempio sul sequel di Captain Marvel. su Blade, ma potrebbe anche rivelare le nuove date di uscita della serie Loki e Obi-Wan Kenobi, molto attese dal pubblico.