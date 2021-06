Marvel fa slittare le date di uscita di due film dell'MCU ancora privi di titolo

I Marvel Studios hanno fatto slittare in avanti di un anno l'uscita di due pellicole della preannunciata line-up di cui ancora non conosciamo il titolo.

Marvel Studios fa slittare in avanti l'uscita di due film dell'MCU ancora privi di titolo. Il primo film, la cui uscita era fissata per il 7 ottobre 2022, è stato spostato al 6 ottobre 2023, il secondo film è stato spostato dal 3 novembre 2023 al 10 novembre 2023.

La notizia è stata diffusa su Twitter da PhaseZeroCB. Al momento resta il mistero su quali siano i due film in questione.

Naturalmente il tweet non è passato inosservato tra i fan del Marvel Universe che si sono lanciati in ipotesi per cercare di indovinare quali siano i titoli slittati al 2023.

Innanzi tutto va notato che il film in uscita il 6 ottobre 2023 sarà il primo titolo del Marvel Cinematic Universe a uscire nel mese di ottobre. Il titolo in uscita il 10 novembre 2023 segue, invece, una tradizione ben consolidata di Marvel, avviata da Thor: The Dark World nel novembre 2013 e seguita da titoli quasi Doctor Strange e Thor: Ragnarok. Anche Eternals e The Marvels usciranno, rispettivamente, a novembre 2021 e novembre 2022.

Resta da capire quali siano i titoli spostati al 2023. Tra le possibilità ci sarebbero il reboot di Fantastic Four diretto da Jon Watts, il nuovo focus su Blade scritto da Stacy Osei-Kuffour che vedrà protagonista Mahershala Ali, il preannunciato Captain America 4 che vedrà Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson e un terzo film su Deadpool firmato da Wendy Molyneux e Lizzie Lyneux-Logelin. Restiamo in attesa per saperne di più.