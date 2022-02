Marvel: le serie tratte dai fumetti usciranno dal catalogo di Netflix a marzo

I diritti delle serie Marvel realizzate per Netflix sono tornate in mano alla Disney e, a partire da marzo, gli episodi non saranno più disponibili sulla piattaforma di streaming.

Per ora, tuttavia, non è stato annunciato se gli show passeranno nel catalogo di Disney+ e bisognerà ancora attendere per avere qualche conferma.

I fan della Marvel potranno quindi avere ancora qualche settimana a disposizione prima di vedere, o rivedere, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist e The Defenders.

I Marvel Studios hanno già utilizzato alcuni dei personaggi al centro delle serie in occasione di alcuni progetti del MCU: Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock/Daredevil nel film Spider-Man: No Way Home, mentre Vincent D'Onofrio è apparso nella serie Hawkeye, con star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Disney, inoltre, potrebbe ora realizzare nuove stagioni degli show che erano stati prodotti per Netflix o ideare dei reboot di alcune delle storie. Non resta quindi che attendere per scoprire il destino degli amati personaggi tratti dai fumetti.