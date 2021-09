Marvel: Scarlett Johansson vs. Disney blocca le trattative con i fratelli Russo per un film?

Sembra che il caso Scarlett Johansson vs. Disney stia avendo ripercussioni anche su altri accordi Marvel, come quello con i Fratelli Russo per dirigere un nuovo film del franchise.

Il caso Scarlett Johansson contro Disney potrebbe avere più conseguenze sul Marvel Cinematic Universe di quel che potessimo pensare. Sembra infatti che le trattative tra Disney/Marvel Studios e Joe e Anthony Russo per dirigere un nuovo film del franchise dopo gli ultimi avvenimenti siano arrivate a una fase di stallo.

Come riporta CBR, che cita il Wall Street Journal come fonte, le negoziazioni tra i Fratelli Russo e la compagnia sarebbero in una fase di impasse dopo che sono state rese note le vicende legali tra la star di Black Widow e la Casa di Topolino per la questione della distribuzione ibrida del film.

Johansson ha infatti ritenuto scorretto il comportamento della major che, invece di modificare il contratto a seguito della decisione di distribuire Black Widow al cinema e sulla sua piattaforma streaming (contrariamente a quanto stabilito prima della pandemia), ha proceduto senza tutelare l'altra parte coinvolta, ovvero Johansson, attrice e produttrice del film.

Per evitare che si ripeta una situazione del genere, i registi di Avengers: Endgame avrebbero infatti deciso di non firmare alcun nuovo accordo fino a quando non avranno un'idea chiara di come funzioneranno esattamente distribuzione e retribuzione del loro potenziale prossimo progetto.

Fin dal loro addio al MCU, Anthony e Joe Russo, che hanno diretto quattro tra i film di maggiore successo dei Marvel Studios, si erano detti disposti a tornare alla regia di una pellicola del franchise nel caso in cui la giusta occasione si fosse presentata, e molti sperano che questa possa essere una delle nuove pellicole corali del MCU (magari Secret Wars?).

Di quale progetto si tratterà mai, e come proseguiranno le trattative?