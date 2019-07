Marvel al San Diego Comic-Con 2019: panel per Agents of S.H.I.E.L.D. e i fumetti

La Marvel ha annunciato i suoi primi panel organizzati per il San Diego Comic-Con 2019 e tra gli appuntamenti ci sono quelli dedicati ad Agents of S.H.I.E.L.D. e i fumetti.

Al San Diego Comic-Con 2019 la Marvel proporrà alcuni panel dedicati ai loro fumetti, alle serie tv come Agents of S.H.I.E.L.D. e ai videogiochi legati ai loro marchi, mentre per ora non sono stati annunciati appuntamenti dedicati ai film dello studio.

Gli appuntamenti previsti dalla Marvel al San Diego Comic-Con prenderanno il via giovedì 18 luglio, alle ore 13.30 presso la Hall H sarà in programma il panel dedicato ai videogiochi legati ai fumetti. Tra i titoli presentati ci saranno Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Marvel's Iron Man VR e Marvel's Avengers. Il moderatore sarà Greg Miller e sul palco ci saranno Bill Rosemann e altri ospiti speciali.

Dalle 15.30 alle 16.30 i fan potranno salutare il cast e i produttori di Agents of S.H.I.E.L.D. e scoprire nuovi dettagli riguardanti l'ultima parte della sesta stagione e il settimo ciclo di episodi. Sul palco saliranno Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley, e Jeff Ward, accompagnati dai produttori esecutivi Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeff Bell e Jeph Loeb.

Venerdì 19 luglio, dalle 12.30 alle 13.30, presso la Room 5AB, si svolgerà il panel Marvel Comics #1000 Revelead: A This Week in Marvel Special Event, dedicato a uno dei progetti più ambiziosi della casa editrice e all'ottantesimo anniversario della Marvel.

Dalle 13.30 alle 14.30 spazio poi a Marvel Comics: Spider-Man, evento che potrà contare anche sulla presenza degli autori Nick Spencer, Seanan McGuire e Frank Tieri.

Dalle 15.30 alle 16.30, alla Room 6A, spazio al panel Marvel Animation Celebrates Marvel's 80th Anniversary in cui si ripercoreranno oltre cinque decenni di serie animate, mostreranno il making of di show molto classici, racconteranno i segreti delle serie dedicate all'Uomo Ragno e si ricorderanno le tappe fondamentali del mondo delle serie animate dello studio. In programma anche un speciale ricordo dedicato a Stan Lee.

Sabato 20 luglio andrà in scena, dalle 10 alle 11.30, presso la Room 5AB, il panel Women of Marvel: 10 Years and 200 Episodes che celebrerà dieci anni dell'evento al femminile organizzato dallo studio e la realizzazione di 200 episodi del podcast.

Dalle 13.45 alle 14.45 in Room 6A i fan parteciperanno a Marvel Comics: Next Big Thing, alla presenza del leggendario autore Jonathan Hickman, che svelerà il futuro del franchise di X-Men.

Marvel Comics: Marvel Fanfare with C.B. Cebulski, dalle 15 alle 16 presso la Room 6A, il direttore C.B. Cebulski, Rob Liefeld e Skottie Young incontreranno i fan per parlare dei fumetti e dei progetti in programma per il futuro delle storie pubblicate.

Domenica 21 Luglio, infine, in programma Making Comics the Marvel Way, dalle 11.15 alle 12.15 nella Room 5AB, alla presenza di numerosi ospiti che sveleranno come si crea un fumetto Marvel raccontando i dettagli di ogni fase a partire dalla scrittura dei testi fino alla creazione delle illustrazioni.

