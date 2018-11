Marvel: il prequel di Avengers: Infinity War anticipa il ritorno di Ultron nell'MCU

Sono pochi i villain del Marvel Cinematic Universe rimasti costanti negli anni. Molti di loro sono scomparsi rapidamente per non fare più ritorno, ma il futuro potrebbe riservare nuove sorprese. Il prequel a fumetti di Avengers: Infinity War anticiperebbe il ritorno di un personaggio molto noto al pubblico: Ultron.

Abbiamo già anticipato il contenuto del prequel a fumetti di Avengers: Infinity War che fa il punto su quanto accaduto a Nick Fury e Maria Hill durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Il fumetto non svela solo il rapporto tra Nick Fury e Capitan Marvel, ma in una scena anticipa il possibile ritorno di Ultron.

In Avengers: Age of Ultron Ultron viene sconfitto dagli Avengers e la sua carcassa è distrutta da Visione. In precedenza, però, era stata mostrata l'abilità di Ultron di trasferire porzioni della sua coscienza animando la Iron Legion e tentando di prendere il controllo dell'arsenale nucleare mondiale.

In una scena del prequel a fumetti viene mostrato come Ultron controlli un drone ostacolando i tentativi di Nick Fury e Maria Hill di evacuare Sokovia. I due riescono a fermare il drone prima che ferisca qualcuno. Dal momento che il fumetto anticipa l'arrivo di Capitan Marvel non c'è ragione per mostrare la scena in questione, a meno che Marvel non stia tentando di anticipare il possibile ritorno di Ultron nell'MCU. Dal momento che Captain Marvel è ambientato negli anni '90, prima della creazione di Ultron, è improbabile che vedremo il ritorno del personaggio nel film, ma sappiamo anche che Carol Danvers avrà un ruolo centrale in Avengers 4. Che sia questo il film in cui rivedremo Ultron?

