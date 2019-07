Marvel: i personaggi delle serie Netflix hanno un futuro, per Kevin Feige

La Marvel avrà dei piani per i personaggi delle serie Netflix? A sentire Kevin Feige, che, sempre restio sull'argomento, ha deciso di spendervi qualche parola durante il press tour di Spider-Man: Far From Home, prima o poi potrebbero esserci buone notizie.

La cancellazione di Daredevil, Jessica Jones e The Punisher, ma anche dei meno graditi Iron Fist e Luke Cage, compreso il crossover The Defenders, da parte di Netflix è una ferita che ancora brucia nel cuore dei fan. Riaperta di recente dalla pubblicazione di Jessica Jones 3 (trovate qui la nostra recensione), quella che sarà per forza di cose l'ultimo scampolo di universo seriale Marvel sulla piattaforma streaming più famosa al mondo. Dall'annuncio, a dicembre, della cancellazione di Daredevil, non è ancora perfettamente chiaro chi sia il "colpevole" - se Netflix o Marvel -, pur se l'ipotesi più accreditata è naturalmente che sia stata la Disney a ritirare tutti i suoi prodotti da altre piattaforme in vista del lancio di Disney+.

Ebbene, che sia su Netflix o che sia su Disney+, quello che ai fan interessa è solo sapere se personaggi come Daredevil, Jessica Jones o Luke Cage abbiano una qualche possibilità di rivivere da qualche parte. La risposta sibillina di Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, in proposito è stata: "Non lo so ancora onestamente. In quelle serie Netflix c'erano un sacco di grandi personaggi ma credo debba passare del tempo... Insomma ci vorrà un po' prima di poterli riutilizzare perchè dipende dal tipo di contratti che li legavano a Netflix. Badate bene: rispondere a questa domanda ora equivale a uno spoiler, ma ci sono così tanti incredibili personaggi in quelle storie!".

La storia dei contratti che, a quanto pare, proibiscono a Daredevil e compagni di apparire su altre piattaforme per un discreto lasso di tempo non è citata da Feige per la prima volta: Royce Johnson - che è apparso in The Punisher e Daredevil - era stato il primo a parlarne pubblicamente ed era anche stato piuttosto preciso. Dovranno passare dai 18 mesi ai 2 anni prima che la Marvel possa esercitare i pieni diritti d'utilizzo sui suoi vari personaggi apparsi nelle serie Netflix, ma, a giudicare dalle parole di Feige, il conto alla rovescia può iniziare.