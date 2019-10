Marvel: Nova farà il suo ingresso nell'MCU nella Fase 5

Marvel potrebbe introdurre il personaggio di Nova nella Fase 5 dell'MCU, il personaggio tra i preferiti dei fan starebbe per arrivare sul grande schermo.

Nova sta per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, la Fase 5 vedrà l'apparizione del personaggio dei fumetti Marvel amatissimo dai fan. MCU Comic conferma il rumor sulla messa in produzione di un film su Nova circolata in estate.

Secondo MCU Comic, Nova sarà uno dei personaggi principali che faranno il loro debutto nella Fase 5 insieme a Blade, ai Fantastici Quattro e agli X-Men. Da quanto riportato dai rumor, il film su Nova sarebbe in fase di sviluppo già da tempo e sarà una delle prime uscite della Fase 5, ma c'è chi sostiene che Nova potrebbe fare il suo ingresso nell'MCU in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Parlando dell'ingresso di Nova nell'MCU, il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato:

"Nova è... se abbiamo a disposizione una serie di personaggi con potenziale immediato, Nova fa parte del team. Per via della sua connessione con l'universo dei Guardiani e per le storie dei fumetti che lo vedono coinvolto. Nova era già nella prima bozza di script di Guardiani della Galassia".

Al momento non sappiamo quale versione di Nova verrà utilizzata nell'MCU, ma la versione preferita da i fan è quella di Richard Rider. Marvel però potrebbe rifarsi al personaggio di Sam Alexander, ma ne sapremo di più prossimamente.

