Marvel: Miss Minutes di Loki anticipa la fase 5 dell'MCU in un teaser

Marvel ci regala qualche momento amarcord della Fase 4 e alcune anticipazioni della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe in un teaser narrato dalla Miss Minutes di Loki.

Condiviso dall'account Twitter di Marvel India, il promo si apre con la voce della mascotte della Time Variance Authority, doppiata da Tara Strong. "Sono Miss Minutes, ed è mio compito raggiungervi, quindi non perdiamo un altro minuto", dice. "Sedetevi, affilate le vostre matite e date un'occhiata a questo!" Il video mostra poi molti degli eroi della Fase 4 prima che la trasmissione venga "terminata" per una nuova "trasmissione in arrivo" dedicata alla Fase 5. A questo punto compaiono scene di Secret Invasion, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e della seconda stagione di Loki.

Miss Minutes ha debuttato nella prima stagione di Loki e tornerà nella seconda stagione 2, che andrà in onda a metà del 2023 come parte della Fase 5. Gugu Mbatha-Raw, che recita nella serie nel ruolo di Ravonna Renslayer, ha descritto la Stagione 2 come "più audace e surreale" della prima. In arrivo tra i nuovi membri del cast la star Jonathan Ke Quan e Kate Dickie. La fase 4 dell'MCU si è ufficialmente conclusa con l'uscita di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, che è stato rilasciato su Disney+ lo scorso novembre.

Cosa aspettarsi dalla Fase 5 dell'MCU

La fase 5 dell'MCU prenderà il via con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita nei cinem italiani il 15 Febbraio. Secondo il regista Peyton Reed, il terzo film di Ant-Man sarà "centrale per il futuro del MCU". La fase 5 comprenderà film e serie tv tra cui The Marvels, Captain America: New World Order (2024), Thunderbolts (2024), Blade (2024), What If...? Stagione 2, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again.

"Volevamo dare il via alla Fase Cinque con Ant-Man perché si è guadagnato questa posizione", ha dichiarato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. "Non per essere semplicemente un comprimario o il lato comico dell'MCU, ma per prendere possesso del ruolo che gli spetta sul podio dell'MCU. Non corriamo più su e giù per le strade di San Francisco. Stiamo combattendo uno dei cattivi più potenti della storia della Marvel".