Marvel, Kevin Feige si rivolge ai fan: "Non fidatevi di noi!"

Kevin Feige ha contribuito a portare al successo il Marvel Cinematic Universe e il produttore ha invitato i fan dei cinecomic a non fidarsi del tutto di loro.

Durante un incontro che si è svolto al New York Film Academy in cui ha ripercorso la sua carriera, il presidente dei Marvel Studios ha raccontato di quanto si ritenga fortunato perché i fan per ora hanno apprezzato la visione creativa dell'universo cinematografico creato adattando i fumetti.

Kevin Feige ha sottolineato: "Fino a questo momento, rimanere fedeli alla nostra visione ha creato un legame con i fan. Anche quando si è trattato di scelte inaspettate... con filmmaker che non hanno mai sentito o per quanto riguarda gli attori, situazione che alle volte accade ancora".

Il produttore ha ricordato: "Ciò che accadeva è che c'erano queste grandi proteste e le persone mettevano in dubbio la scelta dicendo che era terribile. In quel caso dicevo 'Okay, tutti ascoltatemi. Dimostriamo che hanno torto e facciamo il nostro lavoro'".

Con il tempo i fan hanno iniziato ad accogliere in modo molto positivo le scelte compiute dai capi della Marvel: "Ora, e non so se mi sento più a mio agio, dicono 'Oh, non so chi sia quello, ma mi fido di loro'. E io penso, non fidatevi di noi. Dobbiamo dimostrarvelo. Dobbiamo lavorare per dimostrarvi che abbiamo ragione".

Il reponsabile dei Marvel Studios ha ribadito come voglia che il valore del franchise venga dimostrato con i fatti e non basandosi sul successo ottenuto in passato, non dando per scontato il valore del lavoro che bisogna compiere sul set.