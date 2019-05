Marvel: Kevin Feige anticipa il ritorno del Mandarino e dei Dieci Anelli nell'MCU

Nel corso di un q&a su Reddit, Kevin Feige ha anticipato il ritorno del Mandarino e dei Dieci Anelli nell'MCU.

Iron Man 3: Ben Kingsley nella primma immagine promozionale de Il Mandarino

Dobbiamo ringraziare l'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli per aver fatto diventare Tony Stark un supereroe nel Marvel Cinematic Universe, senza di loro Tony non avrebbe mai costruito la prima tuta di Iron Man. E mentre il leader del gruppo, il Mandarino, si è dimostrato una frode in Iron Man 3, abbiamo appreso che là fuori esiste davvero un Mandarino che guida i Dieci Snelli mantenendo un basso profilo.

Sono passati cinque anni da quando il corto All Hail the King ha messo in discussione la reale esistenza del Mandarino. Da allora del misterioso individuo non si è più parlato, ma adesso il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato un ritorno del Mandarino e della sua organizzazione nel futuro prossimo.

Iron Man 3: Ben Kingsley in una scena del film nei panni del Mandarino

Nel corso di un Reddit AMA, un fan ha chiesto a Kevin Feige se ci fossero piani per i Dieci Anelli e il vero Mandarino in futuro e lui ha risposto di sì, senza aggiungere altro.

Per chi non lo ricordasse, il Mandarino ha fatto la sua comparsa in Iron Man 3, interpretato da un attore alcolista di nome Trevor Slattery ingaggiato dal vero villain del film, Aldrich Killian, per prendersi la responsabilità degli attacchi terroristici al mondo realizzati dagli esperimenti di Killian. In seguito Killian ha sostenuto di essere il vero Mandarino, ma nessuno ha confermato la sua confessione.

Quando Trevor Slattery si trova in prigione, viene visitato da un documentarista d nome Jackson Norriss che è realmente un agente dei Dieci Anelli inviato per liberare Slattery e condurlo dal vero Mandarino. Da allora non si hanno più notizie dei personaggi in questione, ma nel corso della Fase 4 dell'MCU potremmo scoprire cosa è accaduto loro e chi si cela davvero dietro l'identità del Mandarino. In quale film potrebbero ricomparire i personaggi? Una buona scelta potrebbe essere il preannunciato Shang-Chi, che vedrà l'arrivo del primo supereroe asiatico dell'MCU. potete approfondire il tema con le nostre prime ipotesi sul futuro dell'MCU dopo Avengers: Endgame.