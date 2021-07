Marvel, Kevin Feige: "Il Multiverso sta arrivando, e in grande stile"

Ormai è da tempo che i fan attendono di vedere come verrà sviluppato il Multiverso nel Marvel Cinematic Universe, e con i più recedenti televisivi e cinematografici, sembra proprio che non ci si risparmierà affatto al riguardo, come ha affermato anche Kevin Feige in una recente intervista.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Sebbene fosse chiaro a tutti già da un pezzo che era questa la direzione verso cui si stesse andando (bastavano gli eventi di Avengers: Endgame e il titolo del sequel di Doctor Strange per indicare che sarebbe stata questa la prossima mossa dei Marvel Studios), sono serviti WandaVision e soprattutto Loki a cementare il tutto, e aprire ufficialmente le porte a ciò che vedremo nei prossimi capitoli del MCU.

E ormai, persino Feige non può più negare l'evidenza: "Come dicevi anche prima che iniziassimo la registrazione, il Multiverso sta arrivando, e in grande stile" ha dichiarato il Presidente dei Marvel Studios ai microfoni del podcast D23 Inside Disney "C'è un'interconnessione che i fan avevano già iniziato a cogliere e di cui sospettavano, e ho avuto un incontro proprio questa mattina con tutto il team dei Marvel Studios in cui abbiamo discusso del Multiverso e di tutte le sue regole, e come fare esattamente per creare un prodotto all'altezza di tutto l'entusiasmo che lo circonda".

"Perché come in tanti altri casi con Marvel, questo è un argomento che... Quando decidemmo che Sam Jackson sarebbe apparso in un cameo alla fine di Iron Man, pensavo che solo poche persone sarebbero rimaste entusiaste per la cosa. Credevo che avremmo dovuto istruire il più grande pubblico sulle implicazioni della scena, spiegare loro [molto esplicitamente] chi fosse Nick Fury. E invece, in maniera praticamente istantanea, se ricordate era l'estate del 2008, fece da miccia per l'immaginazione collettiva" ha spiegato ancora, aggiungendo anche che si è arrivati al punto in cui ci sarà finalmente bisogno di una di quelle grosse lavagne per stare al passo con tutto.

"Di solito non abbiamo bisogno delle lavagne perché è sempre stato tutto nella nostra immaginazione collettiva agli Studios. Ma proprio prima della pandemia, abbiamo iniziato a dire 'Mmh forse adesso c'è bisogno di una lavagna bella grande'. E poi, siamo finiti tutti ognuno a casa propria!".

Aspettiamoci dunque grande cose dal Multiverso Marvel e dal futuro del MCU. Parola di Kevin Feige.