Marvel, Kevin Feige sull'importanza delle scene post-credit e il futuro del MCU

I Marvel Studios hanno dominato il Comic-Con di San Diego, e ora Kevin Feige, il Presidente della compagnia, va a più a fondo su alcune questione riguardanti proprio il MCU, come le scene post-credit, e il legame tra i vari titoli presentati finora.

Ai microfoni di Comicbook, Feige commenta l'importanza di queste anticipazioni nascoste in molte delle scene dopo i titoli di coda dei prodotti Marvel, notando però che non tutte sono adibite a questo scopo.

"La verità è che non tutte le scene post-credit riguardano il futuro del MCU" spiega"Ne abbiamo viste alcune in cui mangiano schwarma, altre in cui c'è ad esempio Captain America che predica la virtù della pazienza... Quindi comunque per noi sono sempre divertenti. Non vogliamo che sia tutto uguale, che abbiano tutte lo stesso sentore e lo stesso scopo. Per cui, alcune anticiperanno qualcosa e si collegheranno al MCU, altre no".

E sul fatto che non abbiamo ancora potuto appurare di preciso come alcune storie si andranno a ricollegare al più grande universo cinematografico (e.g. Moon Knight), Feige proclama: "Alcuni dei film e delle serie saranno collegati tra loro; altri no. Credo che sia importante allo stesso modo avere delle storie introduttive standalone come Ms. Marvel e Moon Knight [cioè senza la presenza preponderante di eroi o personaggi importanti già introdotti in precedenza, come ad esempio in Hawkeye], oltre a prodotti più interconnessi e che costruiscono un percorso verso la macrostoria, fino ovviamente a The Kang Dynasty e la Multiverse Saga. E adesso penso che gli spettatori ci accompagneranno in questo viaggio, sia che si tratti di un treno diretto per il finale, sia quando è semplicemente divertente, come è stato per molti dei nostri film delle prime tre fasi".