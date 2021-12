Marvel, Kevin Feige: "I film di supereroi meritano l'attenzione dell'Academy"

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha difeso i film di supereroi sostenendo che non basti un costume per ottenere il successo e meriterebbero l'attenzione dell'Academy.

Le dichiarazioni sono state compiute al magazine The Hollywood Reporter in occasione degli ottimi risultati ottenuti ai box office da Spider-Man: No Way Home, che domani dovrebbe superare quota 1 miliardo di dollari.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in una scena d'azione

Kevin Feige ha ribadito che i film di supereroi vengono fin troppo penalizzati: "Questo tipo di film merita di essere riconosciuto". Il produttore ha sottolineato: "Il fatto che le persone siano in una sala cinematografica e si alzino ad applaudire è una cosa buona. Il fatto che le persone si asciughino le lacrime perché stanno pensando ai 20 anni trascorsi andando al cinema e del significato di tutto questo è una buona cosa. Quello, per me, è una cosa davvero positiva ed è su questo che è stata fondata in passato l'Academy, per riconoscere il valore delle opere".

Difficilmente, tuttavia, un'opera come Spider-Man: No Way Home otterrà una nomination come Miglior Film agli Oscar. Feige ha però ribadito: "Realizzare un film commerciale che può dire e significare qualcosa per molti tipi di persone diverse in tutto il mondo è estremamente difficile da fare e, penso, venga troppo facilmente ignorato. Si pensa 'Hai un supereroe, ed è una scorciatoia per ottenere il successo'. Non lo è. Il segreto non è il costume. Il segreto è avere artisti, narratori, esperti che possono far vivere al pubblico un viaggio. E quando i critici lo riconoscono e gli spettatori lo riconoscono, allora bisognerebbe parlare del fatto che anche l'Academy dovrebbe riconoscerlo. E continueremo a parlarne nel corso delle prossime settimane".