Marvel, Jonathan Majors separa due ragazzine che si picchiano: il video costruito per riabilitare l'attore?

Jonathan Majors ha fatto di nuovo notizia per il suo coinvolgimento in una rissa con una donna... ma questa volta la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non c'entra nulla, ma stava semplicemente cercando di calmare la situazione.

TMZ è riuscita a entrare in possesso di un video che mostra Majors intervenire in quella che sembra essere una rissa piuttosto intensa tra due liceali. Mentre le ragazze si alzano in piedi e si preparano a riprendere la scazzottata, si vede l'attore che interviene e invita entrambe a calmarsi.

Gli studenti sono stati ripresi mentre litigavano lunedì pomeriggio fuori dalla Hollywood High School, che si trova proprio di fronte a un In-N-Out dove Majors stava pranzando.

Vale la pena di notare che molte persone sono convinte che si tratti di una sorta di trovata dei PR dell'attore, messa in scena nel tentativo di far guadagnare a Majors un po' di credito in vista dell'udienza di venerdì, in cui dovrà affrontare le accuse di molestie e aggressione che lo hanno travolto all'inizio di quest'anno. Se condannato, potrebbe trascorrere fino a un intero anno dietro le sbarre.

Majors era stato arrestato a New York il 25 marzo scorso quando la polizia aveva risposto a una chiamata al 911. Una donna di 30 anni aveva dichiarato di essere stata aggredita da Majors e la polizia ha notato che aveva riportato ferite minori.

Majors sembrava aver ottenuto una "vittoria" nel caso a giugno, quando ha sporto denuncia contro la sua presunta vittima, ma un report pubblicato poco dopo ha presentato ulteriori prove schiaccianti del fatto che la star del MCU ha una storia di abusi e comportamenti tossici.

Jonathan Majors "aggressore sociopatico", sul web spuntano nuove accuse contro l'attore

Più di 40 persone che hanno avuto a che fare con Majors nel corso degli anni, durante il periodo universitario e più recentemente lavorando con lui sui set cinematografici, lo hanno descritto come "un uomo complicato, imprevedibile e talvolta violento, che può passare dal fascino alla freddezza in un attimo".