Marvel: i film dell'Infinity Saga riassunti in un unico, breve video fan made!

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Un fan dei film Marvel ha realizzato un breve video che riassume (quasi) tutti i capitoli dell'Infinity Saga. Il video è arrivato in occasione dell'uscita di Avengers: Endgame in DVD.

Il video, che si intitola Avengers Supercut Extreme - The Infinity Saga in 90 Seconds, dura un minuto e mezzo e contiene materiale tratto dalle prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe, con l'eccezione di Spider-Man: Far From Home che è ancora al cinema e non disponibile in altri formati (cosa che l'autore del video riconosce nella descrizione, precisando di essere consapevole del fatto che la nuova avventura di Peter Parker è tecnicamente l'epilogo della Fase Tre). Potete vedere qui sotto il video, che si concentra principalmente sulle relazioni tra i personaggi.

Un bell'omaggio a quel fenomeno globale che è il Marvel Cinematic Universe, un franchise davvero da capogiro: inaugurata nel 2008 con Iron Man, la cosiddetta Infinity Saga ha coinvolto quattro studios (Paramount dal 2008 al 2011, Universal per L'incredibile Hulk, Disney dal 2012 in poi e Sony per i film dedicati alle avventure in solitario di Spider-Man), sedici registi e un cast sterminato per replicare attraverso 23 lungometraggi la vastità dell'universo Marvel cartaceo (destinata a espandersi ulteriormente negli anni a venire, ora che i diritti dei mutanti e dei Fantastici Quattro sono tornati alla Casa delle Idee).

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Ad oggi la saga incassato oltre 22 milioni di dollari al box office mondiale, per una media di 980 milioni a film. In particolare, Avengers: Endgame ha battuto record a destra e a manca, arrivando persino a superare Avatar nella classifica dei maggiori incassi globali di sempre, occupando il primo posto. La Fase Quattro, la cui durata sarà di soli due anni, contro i quattro-cinque soliti, inizierà nella primavera del 2020 con Black Widow e si concluderà nell'autunno del 2021 con il film Thor: Love and Thunder e la miniserie Hawkeye.