Marvel: il villain della Fase 5 anticipato da una teoria su Reddit?

Il supervillain della Fase 5 del Marvel Cinematic universe sarebbe stato anticipato in una teoria su Reddit.

Il villain della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe sarebbe stato svelato in una nuova teoria su Reddit. Per adesso nessuno sa quando gli Avengers faranno ritorno né da chi sarà composto il nuovo team, ma i fan dell'MCU avrebbero già le idee più chiare sul futuro villain del franchise.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Avengers: Endgame ha introdotto i viaggi nel tempo nell'MCU, stabilendone le regole. Come specifica Tony Stark, la regola di base è la seguente: "Se fai casino col tempo, lui tende a far casino con te."

Questa regola è anche alla base della teoria formulata dall'utente Reddit Secsmachine che anticipa la direzione in cui potrebbe andare la Fase 5 dell'MCU. La teoria in questione indicherebbe in Kang il Conquistatore, personaggio complesso e ampiamente coinvolto nei viaggi nel tempo, il futuro supervillain del franchise.

La teoria di Reddit parte dall'assunto che, avendo drasticamente sconvolto l'ordine temporale naturale per combattere Thanos, la conseguenza potrebbe essere la comparsa di Kang, signore della guerra di un futuro distante che, tecnicamente, è un villain dei Fantastici Quattro. Dopo l'acquisizione di fox da parte di Disney, sappiamo che l'arrivo dei Fantastici Quattro nell'MCU è ormai imminente e con loro potrebbe fare la sua comparsa anche Kang, potente successore di Loki, Ultron e Thanos.

Spider-Man: Far From Home anticipa l'arrivo dei Fantastici Quattro?

Nei fumetti, Kang discende da Reed Richards dei Fantastici Quattro. In teoria dovrebbe comparire solo dopo i Fantastici Quattro, ma abbiamo già visto in passato quanto possano essere malleabili le storyline Marvel (lo stesso Ultron, nei fumetti, è un'invenzione di Hank Pym, mentre nel film diventa una creazione di Tony Stark).

Non ci resta che attendere i futuri sviluppi dell'MCU per scoprire se la teoria sull'arrivo di Kang troverà conferma o meno.