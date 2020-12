Daredevil, anche Clark Gregg tifa per il ritorno di Charlie Cox nel ruolo

Saranno anche stati protagonisti di due show Marvel diversi, ma Clark Gregg di Agents of SHIELD è sicuramente tra i sostenitori del ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, e si unisce al coro dei fan che sul web continuano a diffondere l'hashtag #SaveDaredevil.

Ora che i diritti di utilizzazione dei personaggi precedentemente portati sullo schermo da Netflix sono di nuovo in mano ai Marvel Studios - i personaggi erano nel MCU, ma era Marvel Television ad occuparsi della produzione delle serie (le uniche prodotte direttamente dai Marvel Studios sono, attualmente, quelle destinate a debuttare su Disney+) -, le speranze dei fan di poter continuare ad assistere alle avventure del Diavolo Rosso di Hell's Kitchen sono più vive che mai.

Non che si siano mai spente, sia chiaro: il movimento #SaveDaredevil è sempre stato particolarmente attivo, fin dalla cancellazione dello show, e ha potuto godere del supporto di svariati membri del cast ed esponenti di ogni angolo del mondo dell'intrattenimento.

Tra questi vi è anche l'interprete di Phil Coulson nel MCU, Clark Gregg, il cui personaggio è stato protagonista per gli ultimi 7 anni della serie tv di ABC Agents of S.H.I.E.L.D.

Come riporta anche Comicbook, infatti, l'attore ha invitato i suoi follower a prender parte all'iniziativa #SaveDaredevil ricondividendo il tweet del collega Vincent D'Onofrio a.k.a. Kingpin nella serie con Charlie Cox.

I Marvel Studios sfrutteranno sicuramente il personaggio di Daredevil in futuro, ma quando e come questo avverrà, e se la loro idea possa includere la partecipazione di Cox e il resto della serie Netflix, non ci è dato saperlo. Almeno per ora.