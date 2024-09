Marvel, Dave Bautista riflette sull'addio a Drax: "Non mi manca lui ma l'ambiente che si era creato sul set"

È passato più di un anno da quando Guardiani della Galassia Vol. 3 è uscito nelle sale, conducendo i fan della squadra del Marvel Cinematic Universe in un viaggio emozionante.

Sebbene il film non si sia concluso con la morte di nessuno dei Guardiani principali, sembra aver chiuso il cerchio con molte delle loro storyline, compreso Dave Bautista nel ruolo di Drax. In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, l'attore ha condiviso i suoi ultimi pensieri riguardo alla sua uscita dal franchise dei Guardiani, sostenendo di non aver ottenuto una vera e propria "chiusura" con gli anni trascorsi nel ruolo.

"No, non direi che mi manca", ha spiegato Bautista. "Quello che mi manca è l'ambiente familiare. È difficile accettare che non saremo mai più sul set insieme. Io, Chris, Zoe, Pom, Karen, Sean Gunn, James Gunn - non succederà mai più. È difficile conviverci. Inoltre, non ho mai chiuso con quella parte della mia carriera. Anche se ormai è passato, non ho mai potuto dire addio a tutti. Non sono riuscito ad andare alla premiere e divertirmi con tutti, piangere e dire addio. Non mi è mai successo".

Guardiani della Galassia Vol. 3: Dave Bautista in una scena tratta dal trailer

"La mia ultima serata dedicata al franchise è stata in realtà l'Holiday Special di Guardiani della Galassia", ha continuato Bautista. "Abbiamo girato Guardiani 3 e l'Holiday Special in contemporanea. Quindi la nostra ultima notte di riprese è stata qui a Hollywood, e abbiamo finito alle 3 o alle 4 del mattino. Poi sono dovuto letteralmente correre in albergo, prendere le mie valigie, saltare su un jet e volare a Philadelphia per iniziare a girare Bussano alla porta due giorni dopo. Quindi non sono mai riuscito a salutare tutti".

Dave Bautista sul suo distacco dalla Marvel: "Non so se voglio che Drax sia la mia eredità"

Bautista, infatti, non ha partecipato alla campagna promozionale dell'ultimo film della trilogia per via dei suoi impegni sul set: "Sono stato costretto a lasciare il set per un altro film. Poi sono stato impegnato in un altro film, e non ho potuto concedere interviste o partecipare alla premiere di Guardiani 3. Quindi c'è una parte enorme di me che sente che non c'è stata una chiusura. Non sono mai riuscito a dire addio a quel personaggio e a quel cast, e ci sarà sempre un po' di tristezza quando inizierò a pensarci".

Dopo la conclusione di Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios, i fan hanno naturalmente iniziato a chiedersi se un quarto film potrebbe essere in programma. È lecito supporre che il regista del franchise James Gunn non dirigerà quel progetto, soprattutto perché adesso è il co-direttore dei nuovi DC Studios. Se mai dovesse arrivare un Guardiani della Galassia Vol. 4 avrà un altro regista dietro la macchina da presa.