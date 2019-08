Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige svela la sua scena preferita di tutti i film

Kevin Feige, supervisore generale del Marvel Cinematic Universe sin dagli esordi, ha svelato la sua scena preferita dell'intero franchise.

Il produttore, recentemente candidato all'Oscar per Black Panther, ha più volte parlato dei suoi momenti preferiti della saga Marvel, e in occasione degli ultimi successi - l'uscita di Spider-Man: Far From Home, che ha superato il traguardo del miliardo di dollari al box office mondiale, e l'annuncio della Fase Quattro al Comic-Con di San Diego - ha chiarito quale sia il suo preferito in assoluto, su 23 film usciti dal maggio del 2008 a oggi. Una scelta che molto probabilmente metterà d'accordo diversi fan degli eroi della Casa delle Idee, a giudicare dalle reazioni alla sequenza in questione quando il film è uscito al cinema.

Marvel Cinematic Universe: le 10 tappe fondamentali di un successo planetario, da Iron Man ad Avengers Endgame

Per l'esattezza, il momento preferito in assoluto di Feige si trova in Avengers: Endgame, ed è una delle scene-chiave del film: quella in cui Captain America è pronto ad affrontare Thanos e la sua armata da solo, salvo poi ricevere la conferma che tutti gli altri sono pronti a dargli una mano, con la progressiva entrata in scena di tutti i supereroi - Spider-Man, i Guardiani della Galassia, Doctor Strange, Black Panther e molti altri - e l'atteso urlo di battaglia "Avengers... assemble!".

Una sequenza importante per questioni narrative e simboliche, ma anche in termini puramente creativi durante le riprese del film, come ha spiegato il produttore: "L'abbiamo girata diverse volte in più modi, usando tutto il footage girato ogni giorno, e ogni volta era molto emozionante vedere tutte quelle persone insieme. Spesso tutti gli eroi che vedete nella stessa inquadratura erano presenti insieme sul set a Pinewood Atlanta." Un set a dir poco imponente, dove interagivano divi del calibro di Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Chris Pratt e Josh Brolin, per una sequenza che i fan potranno rivedere a breve in Blu-ray.