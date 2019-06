Marvel Cinematic Universe, le battute dei film come versetti della Bibbia

I fan del Marvel Cinematic Universe possono finalmente fare dei loro film preferiti una Bibbia, letteralmente. Tutto grazie all'iniziativa di un certo Sean Lennaerts, un fan come loro che è anche un bravissimo programmatore informatico.

Ebbene, Lennaerts ha creato un sito internet che si chiama MCU Bible Verse e consente di trovare, digitando nella barra delle ricerche una singola parola o espressione, qualunque battuta di un film Marvel che contenga quella parola o espressione. La particolarità? Il film e il minutaggio esatto della battuta vengono indicati come se fossero versetti della Bibbia.

Nella foto qui sotto trovate un esempio:

Volete sapere, per esempio, quando e quante volte nel MCU è stata pronunciata la parola "inevitable", che nel doppiaggio italiano è stata tradotta come "ineluttabile" ed è diventata, nei giorni successivi all'uscita del cinecomic, la parola più cercata dagli utenti italiani online? Vi basterà inserirla su MCU Bible Verse per scoprire che era stata utilizzata per la prima volta al minuto 95 di Doctor Strange. Sfortunatamente, se voleste far sfoggio della vostra infinita conoscenza rispetto ai copioni del MCU, dovrete farlo in inglese: al momento, infatti, il sito non è disponibile in altre lingue ma, se l'iniziativa avrà successo, non è escluso che possa essere replicato anche in italiano, francesce, spagnolo, cinese... Basterà confidare nella provvidenza.