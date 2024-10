Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz tra le star della commedia romantica Love Language

Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz saranno due dei protagonisti della nuova commedia romantica intitolata Love Language, prodotta per Caviar.

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi giorni nella città di Chicago, Illinois, e, per ora, non sono stati condivisi i dettagli relativi alla trama del progetto.

I realizzatori di Love Language

Il nuovo film sarà scritto e diretto da Joey Power, che ha già co-diretto After Everything con star Jeremy Allen White e Maika Monroe, e Banana Split, proiettato al Festival di Toronto nella sezione New Wave nel 2019.

I protagonisti Love Language saranno Chloe Moretz, Anthony Ramos, Manny Jacinto, Isabel May, Lukas Gage e Billie Lourd.

I progetti dei protagonisti

Moretz è stata recentemente impegnata come doppiatrice della protagonista del film animato Nimona, mentre Ramos sarà uno dei protagonisti della nuova serie Marvel intitolata Ironheart, prodotta per Disney+. Jacinto, inoltre, è stato star di The Acolyte e ritornerà sugli schermi con il film Freakier Friday, sequel di Quel pazzo venerdì.

May ha collaborato con Taylor Sheridan in occasione di 1883, in cui è stata Elsa Dutton, e ha finito le riprese dei film Menace e Falling.

Gage ha recitato in The White Lotus ed Euphoria, mentre Lourd ha fatto parte del cast di The Last Showgirl, film diretto da Gia Coppola.