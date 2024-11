Il coming out di Chloë Grace Moretz nel post a sostegno di Kamala Harris: "Protezioni per la comunità LBGTQ+""

Chloë Grace Moretz ha deciso di fare coming out in un post sul proprio account social, incoraggiando i propri follower a votare anticipatamente e sostenere la candidata democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali negli USA.

Nota per i suoi ruoli in Kick-Ass, Carrie e The Equalizer, Moretz ha condiviso la foto di un adesivo con la scritta 'I voted early', invitando i fan a fare altrettanto e suggerendo il sostegno all'attuale vicepresidente degli Stati Uniti.

L'endorsement

"Ho votato in anticipo e ho votato per Kamala Harris. In queste elezioni c'è così tanto in gioco. Credo che il governo non abbia alcun diritto sul mio corpo come donna e che le decisioni sul mio corpo debbano provenire solo da me e dal mio medico" ha scritto.

La star ha proseguito nel proprio messaggio dichiarando di credere in Kamala Harris:"Proteggerà tutto questo per noi. Credo nella necessità di protezioni legali che tutelino la comunità LGBTQ+ in quanto donna gay" ha scritto, dichiarando pubblicamente di essere omosessuale.

Cure e protezioni

L'attrice è convinta:"Abbiamo bisogno di protezioni in questo Paese e di avere accesso alle cure di cui abbiamo bisogno e meritiamo. Allora, stai votando in anticipo?" ha concluso Moretz, consigliando i fan sul da farsi "Organizziamo un piano per andare al seggio elettorale con i tuoi amici! Vai su IWillVote.com per trovare il piano migliore per te".

Nonostante sia la prima volta che Chloë Grace Moretz parla apertamente della propria sessualità, è nota da tempo la sua relazione con la modella Kate Harrison dal 2018, dopo una foto che le immortalavano mentre si baciavano a Malibu, in California.

Ad inizio anno, Moretz ha pubblicato un reel in cui la coppia era presente ad un matrimonio mentre Harrison aveva pubblicato diverse fotografie insieme alla sua fidanzata. Nel 2018, l'attrice ha recitato nel dramma indipendente La diseducazione di Cameron Post, che racconta la storia di una giovane donna sottoposta a terapie di conversione per omosessuali.