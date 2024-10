Chloë Grace Moretz protagonista della serie My Mom's Murder

My Mom's Murder è un podcast condotto da Lauren Malloy e racconta la storia di come credeva che sua madre fosse morta per un problema cardiaco, mentre alla fine scopre che la donna è stata assassinata.

La serie audio lanciata su Audible sta per essere trasformata in una serie televisiva che avrà come protagonista Chloë Grace Moretz. Il podcast in dieci parti, prodotto da AYR Media, la società dietro a show come The Case of Jon Benet Ramsey e Queen of the Con, vede Malloy scoprire la scioccante verità sulla morte di sua madre Lori nel 1993.

I dettagli di My Mom's Murder

Quando Malloy era solo una neonata, sua madre è morta ed è cresciuta credendo che la sua scomparsa fosse naturale. Quando scopre che la morte della madre è in realtà un omicidio irrisolto, intraprende un viaggio per scoprire la verità.

Il podcast segue Malloy mentre affronta i membri della famiglia, intervista vecchi amici e porta alla luce prove nascoste sulla vita e la morte di sua madre. La sua indagine la porta a confrontarsi con personaggi loschi del passato di sua mamma, a districarsi tra storie contrastanti e verità inquietanti, e culmina in una potenziale svolta in un caso irrisolto da decenni.

La Moretz sarà la protagonista dell'adattamento televisivo, realizzato dalla MGM Television, e sarà anche produttrice esecutiva insieme ad Aliza Rosen Moretz di AYR Media, Steve Stark e Stacey Levin per Toluca Pictures e Jackie Levine per Audible. Malloy sarà produttore della serie.

Moretz, che ha debuttato in Kick-Ass, ha recitato in film come Suspiria e La diseducazione di Cameron Post, oltre che nella serie Amazon The Peripheral. Per il resto, la Moretz sta recitando nel film di rapine Dutch & Razzlekhan. È rappresentata da CAA.

