Marvel, Chadwick Boseman sulle critiche di Scorsese: "Dice queste cose perché ha The Irishman in uscita"

Marvel, continua il dibattito sui cinecomic, ora con Chadwick Boseman che espone la sua personale interpretazione dei commenti di Martin Scorsese, tirando in ballo il tempismo con cui sono stati enunciati (ovvero in concomitanza con il tour promozionale di The Irishman), e spiega perché un film come Black Panther abbia corso tutti i rischi che poteva correre.

Come riporta anche IndieWire, e come potete sentire anche nel post in calce alla notizia, Boseman avrebbe detto:"Dovete pensare a quando sono stati fatti questi commenti. Sta dicendo queste cose mentre è in atto una possibile campagna per un premio prestigioso. Sta dicendo queste cose nel momento in cui sta realizzando un film per Netflix, così da avere gli occhi puntati sul suo film, che non sarà a lungo e in tutti i cinema, e non sarà visto nel migliore dei modi".

Così risponde dunque il protagonista di Black Panther, pellicola che nella più recente notte degli Oscar ha portato a casa ben tre statuette, un evento senza precedenti per un cinecomic. E a proposito del suo film, Boseman dichiara: "Il mistero di cui parla Scorsese è Black Panther. Se l'ha visto, non ha ben compreso che c'era questo sentimento, questa incertezza riguardo a ciò che sarebbe potuto accadere, che noi persone di colore avevamo. Abbiamo pensato, sai, che 'i bianchi ci faranno fuori, quindi c'è la possibilità che questa sia la fine per noi'. Abbiamo provato questa angoscia. Abbiamo provato ciò che ti avrebbe trasmesso il cinema guardandolo. È una questione culturale. Forse è generazionale".

Chadwick Boseman ha comunque parole di tutto rispetto per Scorsese, che definisce "un genio", ma si chiede come mai tali critiche non siano state rivolte ai contemporanei del regista di The Irishman, come ad esempio George Lucas e il suo Star Wars.