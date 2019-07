Marvel: all'asta i costumi delle serie Netflix, da Daredevil a Luke Cage

Marvel sta per mettere all'asta i costumi delle sue serie Netflix, oltre a oggetti vari provenienti da alcuni dei suoi show più amati ma ormai conclusi per sempre - o almeno fino a nuovo ordine.

Se siete particolarmente nostalgici verso Daredevil, Luke Cage e Iron Fist allora non vi resta che cominciare a mettere da parte il gruzzolo e, tra il 12 e il 13 agosto 2019, mettere mano al portafogli. Se invece non vedete l'ora di portare a casa la giacca di pelle di Jessica Jones indossata da Krysten Ritter allora siete particolarmente sfortunati: al momento, infatti, l'asta non riguarderà nè Jessica Jones nè The Punisher, pur se è molto probabile che oggetti provenienti da questi due show verranno venduti in un secondo momento.

La prima sessione di vendite riguarderà Daredevil ed ecco alcuni esempi di oggetti in vendita, con relativo prezzo in dollari - ma si tratta di un'asta, è ovvio che il prezzo potrebbe salire o scendere in qualsiasi momento -: un vestito di Karen Page (tra i 600 e gli 800 dollari), il costume di Jack Murdock (tra i 2.500 e i 3.500 dollari), il crocifisso del piccolo Matt Murdock (tra i 500 e i 700 dollari), la targa dello studio legale Nelson & Murdock (tra i 3.000 e i 5.000 dollari), l'uniforme a righe di Wilson Fisk (tra i 1.00 e i 1.500 dollari), oltre a diverse versioni del costume di Daredevil, con prezzi compresi tra i 30.000 e i 50.000 dollari.

La seconda sessione dell'asta sarò dedicata a Luke Cage e includerà articoli provenienti dal set come la poltrona del barber shop di Pop (tra i 2.500 e i 3.500 dollari), gli occhiali da sole di Hernan "Shades" Alvarez (tra i 1.000 e i 1.500 euro), gli scacchi presenti nel barber shop di Pop (tra i 2.000 e i 3.000 dollari), il braccio cibernetico di Misty Knight (tra i 10.000 e i 12.000 dollari) o l'abito con cui Cornell "Cottonmouth" Stokes conclude gli affari (tra i 600 e gli 800 dollari).

La terza sessione sarà interamente dedicata ad Iron Fist e si potranno acquistare per esempio la katana di Colleen Wing (tra i 1.200 e i 1.800 dollari), la maschera gialla di Danny Rand (tra i 2.000 e i 3.000 dollari), il bastone della lancia di Madame Gao (tra i 1.000 e i 1.500 dollari), oltre ai diversi costumi dei personaggi, tra cui anche quello insanguinato di Danny Rand con un prezzo che si aggira intorno ai 3.000 dollari.

Potrà partecipare all'asta, che come già detto si svolgerà tra il 12 e il 13 agosto, solo chi si registrerà per tempo sul sito del PropStore Marvel, mentre a questo link è consultabile il catalogo completo.