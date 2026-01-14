Marty Supreme, Josh Safdie svela il cameo di Robert Pattinson: "Quella voce è la sua"

Il regista del film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow ha svelato un dettaglio inedito legato alla star protagonista di The Batman.

Josh Safdie ha stupito gli spettatori del BFI Southbank di Londra parlando del suo ultimo film, Marty Supreme, con protagonisti Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. Il regista ha svelato che una star con la quale aveva già collaborato ha partecipato al film.

Si tratta di Robert Pattinson, con il quale Safdie aveva lavorato in Good Time, che ha partecipato in Marty Supreme con un cameo vocale del quale nessuno era a conoscenza prima della rivelazione di Josh Safdie all'evento londinese.

Il cameo vocale di Robert Pattinson in Marty Supreme

"Nessuno lo sa, ma quella voce, il commentatore, l'arbitro, è di Pattinson" ha svelato Safdie al pubblico del BFI Southback "È come un piccolo easter egg. Nessuno lo sa... È venuto a guardare alcune cose e io ho pensato: non conosco nessun britannico. Quindi lui è l'arbitro".

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

La voce di Robert Pattinson in Marty Supreme si può sentire come annunciatore durante la scena delle semifinali degli Open britannici all'inizio del film mentre Marty Mauser (Chalamet) affronta il campione ungherese Bela Kletzki (Géza Röhrig).

L'incredibile sul cameo di Robert Pattinson in Marty Supreme

La rivelazione di Josh Safdie rivaluta a posteriori anche un frangente del video Lie Detector di Robert Pattinson e Jennifer Lawrence. Quando l'attrice gli chiese se volesse lavorare di nuovo con Josh e Benny Safdie. Alla risposta affermativa di Pattinson, il poligrafo affermò che la risposta era ingannevole, suscitando incredulità in Pattinson.

Col senno di poi, è naturale pensare che la risposta fu ritenuta ingannevole perché in effetti Robert Pattinson era già tornato a lavorare con Josh Safdie in Marty Supreme. Nel 2017, Robert Pattinson recitò in Good Time, interpretando un criminale di nome Connie che si spinge fino ai limiti per cercare di liberare il fratello con disabilità intellettiva (Benny Safdie) dalla custodia della polizia.

A distanza di otto anni, Robert Pattinson è tornato a lavorare in incognito con uno dei due fratelli nel film in uscita il 22 gennaio.