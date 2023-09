Martin Scorsese: 'Ora tante persone somigliano a Travis Bickle di Taxi Driver'

Martin Scorsese ha dichiarato che oggi troppe persone, purtroppo, hanno dei punti in comune con Travis Bickle, il personaggio interpretato da Robert De Niro nel film Taxi Driver.

Il regista, ripercorrendo la sua carriera con il magazine GQ, ha infatti analizzato il film con al centro il solitario e violento veterano della guerra in Vietnam.

Come è stato girato il film

Il regista Martin Scorsese ha ricordato come era determinato a mantenere l'ambientazione del film Taxi Driver a New York, spiegando poi come abbia sempre cercato di mantenere in tensione gli spettatori, come la scena al telefono in cui la telecamera si sposta su un corridoio, pensando che stia per arrivare qualcuno, quando invece non sta accadendo nulla e nessuno sta per apparire.

Taxi Driver: Robert De Niro non riporterà in vita il personaggio negli spot per Uber

Il maestro del cinema ha quindi sottolineato: "Continuiamo a pensare nei termini del personaggio e della sua solitudine e del modo in cui si comporta, non giustificandolo. Tuttavia si comporta male e al tempo stesso si crea una certa empatia nei suoi confronti, che è una situazione davvero insidiosa".

Scorsese ha aggiunto: "Alla fine quello che è rimasto a noi spettatori era lo stato psicologico ed emotivo di quel personaggio. Come sappiamo ora, tragicamente, è normale che molte persone siano come Travis Bickle".