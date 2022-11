Martin Scorsese la reazione al falso film Goncharov: "L'ho girato anni fa"

Martin Scorsese ha reagito con senso dell'umorismo al fake movie Goncharov, giocosamente attribuito dal web al regista anche se in realtà non esiste.

La figlia di Martin Scorsese, Francesca, ha svelato scherzosamente che il regista ottantenne avrebbe finalmente riconosciuto l'esistenza del finto film. In un TikTok in risposta a un video precedente che illustrava la storia di Goncharov, Francesca ha condiviso uno screenshot di una conversazione tra lei e suo padre - salvata come "Daddio" sul suo telefono - in cui chiede se ha visto un articolo del New York Times che delinea l'impronta digitale del movimento Goncharov.

In risposta, Scorsese risponde: "Sì. Ho fatto quel film anni fa".

Martin Scorsese: quel bravo ragazzo che è ancora il più bravo di tutti

Che cos'è Goncharov?

Goncharov, datato 1973 e attribuito a Martin Scorsese, sta facendo impazzire gli utenti di Tumblr, ma il motivo per cui nessuno ne ha mai sentito parlare finora è che il film non esiste. Tutto è nato da uno scherzo su Tumblr che è poi montato, spingendo gli utenti a creare una sinossi, un poster convincente, una tradizione e tonnellate di reblog per questo film fittizio.