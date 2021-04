Martin Scorsese e Paul Schrader stanno sviluppando una serie sul cristianesimo

Paul Schrader ha rivelato che collaborerà nuovamente con Martin Scorsese: i due registi stanno sviluppando da tempo una serie televisiva destinata a una piattaforma di streaming in cui si racconteranno le origini del cristianesimo.

Il progetto avrà un approccio in stile L'ultima tentazione di Cristo e dovrebbe avere una durata di tre stagioni.

Martin Scorsese in una scena dell'episodio 'Return to Queens Blvd' della quinta stagione di Entourage

In occasione di un'intervista rilasciata a The New Yorker, Paul Schrader ha dichiarato: "Io e Martin Scorsese stiamo progettando qualcosa. E sarà una serie, di tre anni, sulle origini del cristianesimo".

Il regista di First Reformed ha quindi aggiunto: "Si basa sugli Apostoli e sugli Apocrifi. Si intitola 'The Apostles and Apocrypha'. Perché le persone in un certo senso conoscono il Nuovo Testamento, ma nessuno conosce i Vangeli Apocrifi. E all'inizio del primo secolo non c'era il Nuovo Testamento, ma queste storie. Alcune erano vere, alcune no, e altre erano falsificate".

Schrader ha inoltre confermato che la serie proporrà una versione drammatizzata della storia come accaduto con il film L'ultima tentazione di Cristo.

Martin Scorsese ha collaborato con l'amico e collega già in occasione di progetti come Taxi Driver e Toro Scatenato e, recentemente, è stato produttore esecutivo di The Card Counter, il nuovo film diretto da Paul Schrader che dovrebbe debuttare in uno dei festival cinematografici in programma in autunno. Nel film Oscar Isaac interpreta William Tell, un ex militare che vive un'esistenza spartana giocando a carte prima di addentrarsi nel mondo del poker. Nel cast del film ci saranno anche Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe.