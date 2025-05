Martin Scorsese ha pagato veri mafiosi per uno dei suoi primi film

Come accade in ogni settore, anche il mondo del cinema non è stato di certo immune a giri e affari loschi, tradotti in voci misteriose nei conti dei budget di produzione.

Le spese per la cocaina sui set nei film in lavorazione tra gli anni '70 e gli anni '80 erano all'ordine del giorno, tra pagamenti sottobanco e contabilità nebulosa. Anche le regole della malavita erano ormai la norma ad Hollywood.

Martin Scorsese e i problemi con la mafia all'inizio della carriera

Uno dei registi che all'inizio della carriera ebbero a che fare con la mafia fu Martin Scorsese, proprio mentre girava uno dei suoi film preferiti: Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno.

A raccontarlo fu lo stesso Scorsese l'anno scorso, in occasione del 50° anniversario dall'uscita del film. Il regista ebbe parecchie difficoltà ad ottenere i permessi per girare a Little Italy, la zona in cui era cresciuto. Paradossalmente, il regista girò soltanto una settimana a New York e il resto del film a Los Angeles ma era determinato a girare alcune scene nelle vie in cui aveva vissuto l'infanzia.

Robert De Niro in una scena di Mean Streets

In particolare, voleva girare in un edificio di Mulberry Street. Nonostante il padre del regista abbia cercato di mediare, il proprietario dell'edificio gli fece capire che non ci sarebbe stato alcuno sconto per lui:"Gli diceva che io ci avrei guadagnato, avrei fatto un film e me ne sarei andato mentre loro sarebbero rimasti lì. Quindi quello era il prezzo, senza nessuna romanticheria e solidarietà tra compaesani". Martin Scorsese alla fine dovette pagare per poter girare.

Francis Ford Coppola e i soldi alla San Gennaro Society

In aiuto di Martin Scorsese intervenne Francis Ford Coppola, all'epoca regista già esperto di quelle dinamiche:"Pagavi alla San Gennaro Society. Coppola diede 5.000 dollari perché non si poteva girare durante la festa e dovevamo contribuire. Appena vendemmo il film, gli restituimmo i soldi".

Robert De Niro e Harvey Keitel in una scena di Mean Streets

Mean Streets, scritto e diretto da Martin Scorsese, è uno dei film che lanciarono la carriera di Robert De Niro e fa parte di una ipotetica trilogia sul mondo della mafia di Scorsese, insieme a Quei bravi ragazzi e Casinò.