Martin Scorsese sta girando un nuovo film in Italia, ecco di cosa si tratta

Martin Scorsese alla scoperta delle sue radici siciliane per girare il nuovo progetto, che lo vedrà impegnato in un tuffo nel passato.

Dopo lo slittamento del film sulla vita di Gesù e del biopic su Frank Sinatra, Martin Scorsese non è perso d'animo. Il maestro del cinema si trova attualmente in Italia per girare una pellicola di tutt'altro genere e adesso la natura del nuovo progetto sarebbe stata rivelata.

Alla scoperta della proprie origini, Scorsese è stato avvistato pochi giorni fa a Ustica, in Sicilia, per girare un documentario sui naufragi dell'antichità. Il film affronterà le sue radici ancestrali in Sicilia, dove sono nati i suoi nonni, utilizzando strumenti scientifici all'avanguardia - tra cui l'analisi del DNA - su manufatti recuperati da antichi siti di naufragi per ricostruire storie di navi, marinai, carichi e commercio marittimo nel mondo antico.

I naufragi nell'antichità

Come scrive Palermo Today, il nuovo lavoro di Scorsese sarà basato sul progetto Shipwreck of Sicily dell'archeologa subacquea Lisa Briggs, docente e ricercatrice dell'Università di Cranfield in Inghilterra, e sarà coprodotto dall'assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana, da Sikelia Productions che fa capo allo stesso Scorsese, da Sunk Costs Producions, Chad A. Verdi e LBI Entertainment.

Oltre a Ustica, le location del documentario "coinvolgeranno il Canale di Sicilia, il parco archeologico di Selinunte, il sito di Marsala-Lilibeo, delle Cave di Cusa, a Pantelleria, a Marausa - dove è recente il ritrovamento del relitto "Marausa 2" - e ancora il museo del Satiro danzante di Mazara del Vallo, il museo regionale Agostino Pepoli di Trapani, e, infine, il museo archeologico regionale Salinas di Palermo. Alcune scene verranno girate, inoltre, presso la Tonnara di Favignana e l'isola di Mozia mentre, in provincia di Palermo, Scorsese non mancherà di girare nella 'sua' Polizzi Generosa, paese d'origine dei nonni paterni".

Il 7 e l'8 ottobre Martin Scorsese sarà a Torino, ospite del Museo Nazionale del Cinema, per ritirare il Premio Stella della Mole e tenere una masterclass sul suo cinema.