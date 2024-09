Martin Scorsese arriva a Torino il 7 e 8 ottobre, terrà una Masterclass al Museo del Cinema

Il maestro del cinema, autore di capolavori come Taxi Driver, The Irishman e Killers of the Flower Moon, approderà a Torino il 7 e 8 ottobre per incontrare il pubblico.

Torino si prepara ad accogliere Martin Scorsese. Il leggendario regista sarà in città il 7 e ottobre, ospite del Museo Nazionale del Cinema, per incontrare il pubblico in occasione di una masterclass e una retrospettiva. Il 7 ottobre il regista ritirerà il Premio Stella della Mole alle ore 19:30, il giorno successo, alle ore 18:00, terrà una Masterclass esclusiva seguita dall'inaugurazione di una retrospettiva dedicata al suo cinema.

Considerato il più grande cineasta americano vivente, Scorsese ha plasmato e fortemente influenzato le basi artistiche ed estetiche della cinematografia contemporanea, contribuendo a rinnovare i generi e lo star system. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio al leggendario registache ha realizzato alcuni dei film più memorabili e celebrati della storia del cinema ed è diventato egli stesso l'incarnazione dei classici di sempre, raccontando con la sua magistrale tecnica l'immaginario della società americana.

"Sin da quando, più di 70 anni fa, sedevo con i miei nonni e i miei genitori a guardare Paisà di Rossellini in televisione, il cinema italiano ha occupato un posto molto speciale nel mio cuore, una presenza che mi ha guidato, sostenuto, spronato nel mio lavoro di cineasta" dichiara Martin Scorsese. "È davvero significativo per me ricevere un tale riconoscimento in questo particolare momento della mia vita, in questo bellissimo museo qui a Torino dedicato alla storia di uno dei grandi amori della mia vita: il cinema italiano".

"I film di Martin Scorsese hanno tracciato un solco indelebile nella storia del cinema e nell'immaginario di tutti noi" sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. "Considerato uno tra i più importanti registi al mondo, con la sua arte è stato capace di fotografare epoche e stili, malesseri e incertezze di una società in continua trasformazione. Lo sentiamo anche molto vicino per il suo impegno nella conservazione e recupero del patrimonio filmico: averlo ospite al Museo Nazionale del Cinema è un grande onore e piacere".

Una bella foto in bianco e nero di Martin Scorsese

Il programma dell'omaggio

Martin Scorsese sarà finalmente presente a Torino in occasione di una serata di gala in suo onore che si terrà il prossimo 7 ottobre alle ore 19:30 presso l'Aula del Tempio della Mole Antonelliana, durante la quale gli sarà conferito dal Presidente del Museo Enzo Ghigo e dal Direttore Domenico De Gaetano il Premio Stella della Mole alla carriera.

Il vincitore dell'Oscar per The Departed alle ore 18:00 di martedì 8 ottobre, incontrerà il pubblico del Cinema Massimo in occasione di una Masterclass, che sarà preceduta da un red carpet pubblico alle ore 17:30. Il Cinema Massimo gli dedicherà, inoltre, una retrospettiva (11-13 ottobre 2024) che sarà introdotta personalmente dal Maestro sempre martedì 8 ottobre alle ore 20:00, unitamente alla proiezione speciale di uno dei suoi classici più amati. Martin Scorsese è stato tra gli artefici della svolta epocale che ha dato inizio alla Nuova Hollywood negli anni Sessanta e proprio a questo periodo la retrospettiva rende omaggio.

Martin Scorsese: quel bravo ragazzo che è ancora il più bravo di tutti

Questa è la prima storica visita di Scorsese al Museo Nazionale del Cinema, che nel 2013 ha realizzato una mostra a lui dedicata in collaborazione con la Deutsche Kinemathek ed espone i costumi originali di Gangs of New York nel percorso di visita permanente. La visita è favorita dallo slittamento dei due nuovi progetti di Martin Scorsese annunciati mesi fa, il biopic su Frank Sinatra e un film sulla vita di Gesù Cristo, la cui produzione avrebbe dovuto iniziare nelle prossime settimane.