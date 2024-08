Martin Scorsese ha chiuso con i film grandi e pieni di comparse

Dopo film enormi come The Irishman e Killers of the Flower Moon, tutti ci chiediamo quale sarà il prossimo film di Martin Scorsese. Ecco i progetti del regista.

Ieri sera Martin Scorsese ha partecipato a un Q&A al Jacob Burns Film Center di Pleasantville dopo la proiezione del suo documentario di Powell e Pressburger "Made in England".

Durante l'incontro, il regista di titoli come The Irishman e Killers of the Flower Moon ha rivelato qualcosa di più sui suoi progetti futuri e su quelli attuali.

I progetti del regista

Scorsese ha detto che sta lavorando a una "serie limitata" e che vuole dirigerla direttamente, a differenza di "Boardwalk Empire" o "Vinyl" di cui ha curato solo i pilot. Sembra di capire che potrebbe anche essere una serie prodotta dalla HBO, con cui Scorsese ha un forte rapporto.

"Ho scoperto che se volevo fare una serie, e ci ho provato, ero in grado di dirigere solo gli episodi pilota. Con 'Vinyl', alla fine della prima stagione, sentivo che avrei dovuto essere più coinvolto", ha detto il regista.

Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone e Martin Scorsese

Scorsese ha anche detto che il suo adattamento del romanzo di Marilynne Robinson "Home" sarà probabilmente il prossimo, forse dopo il suo film su Gesù The Life of Jesus, che vede Andrew Garfield nei panni di Cristo. Il regista ha anche aggiunto che non vuole più fare un altro grande film con centinaia di comparse.

Questo potrebbe significare che The Wager e il preannunciato Sinatra, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence come protagonisti, non si faranno. Se ricordate, l'anno scorso Scorsese aveva flirtato con l'idea di co-dirigere The Wager, basato sull'omonimo libro di David Grann. Il film avrebbe comportato numerose e faticose scene d'acqua.

L'ingresso di Scorsese in una nuova fase di regia più intima al crepuscolo della sua carriera potrebbe dare vita a un cinema molto interessante.

Dal 2001, il regista ha diretto solo produzioni enormi (Gangs of New York, The Aviator, The Departed, The Irishman, Killers of the Flower Moon, The Wolf of Wall Street). Tutti ben accolti, con numerose nomination agli Oscar, ma sembra proprio che abbia finalmente chiuso con questa fase della sua carriera.