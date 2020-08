Martin Scorsese: le foto del regista in vacanza fanno impazzire i social

Martin Scorsese ha condiviso su Instagram alcune foto che lo ritraggono in vacanza con un look che ha fatto impazzire i social, dove gli scatti del regista sono diventati virali.

Quando anche il mese di agosto giunge ormai al termine, Martin Scorsese ci ricorda che la calda stagione non è ancora finita e lo fa condividendo alcuni scatti che lo ritraggono in vacanza a Northeast Harbour, nel Maine. Il regista di The Irishman, che a novembre compirà 78 anni, si trova lì insieme a sua figlia Francesca (20 anni) e sua moglie Helen Morris (sposata nel 1999).

Le foto in questione, apparse su Instagram senza alcuna didascalia ad accompagnare, ci permettono di vedere Martin Scorsese con un completo da perfetto vacanziero, con tanto di camicia azzurra sbottonata sul petto, le maniche un po' rigirate sulle braccia e soprattutto un cappello di paglia ed uno sguardo che nella prima foto sembra un po' tenebroso, mentre nella seconda lascia emergere tutta la tenerezza del regista al fianco di sua figlia. Insomma, un look a dir poco irresistibile, come testimoniato dal grande successo ottenuto dagli scatti, rimbalzati sul web e divenuti presto virali. Tenero poi il commento di Francesca Scorsese apparso sotto il post, che ha usato semplicemente l'appellativo che usa per il suo papà, ovvero "Daddio", accompagnato da un cuore.

Ricordiamo che, di recente, il cineasta statunitense ha raccontato di avere avuto molta paura durante la quarantena, soprattutto perché soffre d'asma ed è quindi più delicato per quanto riguarda l'apparato respiratorio, ma ha anche ammesso che questa esperienza gli ha ricordato quanto sia importante amare l'essenziale e apprezzare le cose più semplici, come l'affetto dei famigliari e degli amici più stretti.

Martin Scorsese si metterà presto a lavoro per Killers of the Flower Moon, film che sarà finanziato da Apple (si parla di un budget di oltre 200 milioni di dollari) e che rappresenterà l'adattamento dell'omonimo libro scritto da David Grann. L'opera vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sarà ambientata negli anni '20 e racconterà di un'indagine portata avanti dalla neonata FBI su una serie di omicidi avvenuti tra i membri di una tribù indiana in Oklahohma dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio.