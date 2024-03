Martin Scorsese ha realizzato una docuserie sui santi, in arrivo sugli schermi di Fox Nation

In autunno debutterà sugli schermi di Fox Nation la nuova docuserie, in otto episodi Martin Scorsese Presents: The Saints.

Martin Scorsese realizzerà per Fox Nation una docuserie che debutterà sulla piattaforma di streaming nel novembre 2024 e si intitolerà Martin Scorsese Presents: The Saints.

Il progetto sarà composto da otto episodi e il regista sarà il conduttore, voce narrante e produttore del progetto.

Il progetto in arrivo sugli schermi

Martin Scorsese ha sviluppato il progetto per Lionsgate Alternative Television e la docuserie è stata creata da Matti Leshem, mentre Kent Jones ha scritto gli script e alla regia è stata coinvolta Elizabeth Chomko.

Il debutto è previsto in due parti, con i primi quattro episodi in onda sugli schermi americani domenica 16 novembre e gli ultimi quattro in arrivo qualche mese dopo, nel maggio 2025.

Martin Scorsese Presents: The Saints si concentrerà sulla vita di vari santi, tra cui Giovanna D'Arco, Francesco di Assisi, Giovanni il Battista, Thomas Becket, Maria Maddalena, Mosè l'Etiope, San Sebastiano e Massimiliano Kolbe. Le puntate racconteranno la loro vita e gli atti di gentilezza, generosità e sacrificio.

La dichiarazione del filmmaker

Il regista ha dichiarato: "Ho vissuto con le storie dei santi per la maggior parte della mia vita, pensando alle loro parole e alle loro azioni, immaginando il mondo in cui hanno vissuto, le scelte che hanno affrontato, gli esempi che hanno dato. Queste sono storie di otto uomini e donne molto diversi tra loro, ognuno che ha vissuto in epoche molto differenti e hanno lottato per seguire il percorso all'insegna dell'amore che è stato mostrato loro, e a noi, dalle parole di Gesù nei vangeli. Sono così entusiasta che questo progetto sia in fase di produzione e di poter lavorare con così tanti collaboratori fidati e di talento".