Martin Scorsese dirigerà un documentario musicale su New York negli anni '70

Nel giorno in cui The Irishman debutta su Netflix arriva la notizia che Martin Scorsese tornerà a girare un documentario musicale, questa volta ambientato nella New York degli anni '70.

Ron Howard e Brian Grazer, fondatori della Imagine Entertainment, hanno deciso di dare una nuova spinta propulsiva alla sezione documentaristica con la creazione nel 2018 della Imagine Docs. Tra i vari progetti della nuova società spicca il documentario di Martin Scorsese ambientato sulla scena musicale newyorkese degli anni Settanta.

Roma 2018: Martin Scorsese sul red carpet

Il progetto, ancora senza nome, vede il regista tornare ad un genere in cui è riuscito a creare perle indimenticabili come L'ultimo valzer, da molti considerato come il più grande documentario per concerti del genere. Il capolavoro del 1978 non fu l'unico film del regista italo-americano ambientato nel mondo della musica ma fu seguito da altri documentari musicali tra i quali ricordiamo No Direction Home, dedicato a Bob Dylan, Shine a Light, riguardante i Rolling Stones, George Harrison: Living in the Material World e il più recente Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese.

Restando nel mondo musicale ricordiamo anche l'esperienza televisiva di Martin Scorsese che con Mick Jagger raccontò l'ascesa del rock e del punk nella serie televisiva Vinyl, ambientata nella New York degli anni settanta, trasmessa dalla HBO ma durata una sola stagione.

La Imagine Entertainment ha firmato un accordo di prima visione con la Apple TV per molti dei suoi nuovi progetti anche se non è stato ancora deciso chi distribuirà il documentario, ma sappiamo che Scorsese non ha problemi ad affidare i suoi capolavori ai servizi in streaming, come dimostra la controversa decisione collaborare con Netflix per il suo ultimo film (a proposito, qui trovate la nostra video recensione di The Irishman.