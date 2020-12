Martin Eden tra i migliori film del 2020 per il New York Times

Il film Martin Eden diretto da Pietro Marcello è stato inserito nelle top 10 dei film più apprezzati dai critici del New York Times.

Martin Eden, il film diretto da Pietro Marcello ispirato all'opera di Jack London, è nella lista dei Migliori Film del 2020 secondo i giornalisti del New York Times.

Il progetto italiano è presente nelle preferenze di entrambi i redattori, Mahohla Dargis e A.O. Scott, che ne hanno apprezzato l'adattamento compiuto per il grande schermo.

Dargis ha definito Martin Eden "In questo brillante approccio all'omonimo romanzo di Jack London, Luca Marinelli interpreta un autodidatta che abbandona la classe operaia per seguire un'ideologia progressiva in grado di distruggere l'anima e il mondo".

Gli altri titoli della top 10 sono i seguenti:

City Hall di Frederick Wiseman

Gunda di Victor Kossakovsky

David Byrne's American Utopia diretto da Spike Lee

Bacurau di Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho

First Cow della regista Kelly Reichardt

Never Rarely Sometimes Always firmato da Eliza Hittman

Collective di Alexander Nanau

The Forty-Year-Old Version di Radha Blank

Beanpole firmato da Kantemir Balagov

A.O. Scott ha invece dichiarato che la versione cinematografica di Pietro Marcello è una "lettera d'amore e uno sfrontato atto di appropriazione culturale ed estro". Oltre a lodare Luca Martinelli, di cui è stato apprezzato anche l'aspetto fisico, il film è stato lodato per il modo epico e continuamente sorprendente che cancella la distinzione tra realtà e fantasia.