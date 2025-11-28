Mars Attacks!, una star del film arrestata: avrebbe minacciato la moglie con una pistola

Secondo quanto riporta TMZ, Ray J, attore e rapper che partecipò anche al film fantascientifico del 1996 di Tim Burton, Mars Attacks!, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di aver minacciato con una pistola la moglie.

A raccontare quello che sarebbe successo nel Giorno del Ringraziamento sono stati i media statunitensi, che hanno riportato le ultime informazioni sull'attore e la partner, dopo il fermo da parte delle forze dell'ordine.

L'arresto di Ray J

Il Daily Mail riporta che Ray J, pseudonimo di Willie Norwood, è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles intorno alle 4 del mattino e incriminato con l'accusa di reato grave per aver terrorizzato causando paura in un'altra persona.

Una scena di Mars Attacks!

Al momento, Ray J si troverebbe ancora in carcere con una cauzione fissata in 50.000 dollari. L'incidente si sarebbe verificato in un'abitazione a Porter Ranch, dove la polizia è intervenuta in seguito ad una chiamata per una possibile lite domestica con minacce. Ex compagno di Kim Kardashian, Ray J era apparso in un video in diretta su Instagram dove si lamentava di star passando il peggior Ringraziamento della sua vita, affermando che qualcuno stava cercando di portargli via i figli e che lui stesso era stato minacciato.

La bagarre in diretta sui social di Ray J

Poco dopo, Ray J avrebbe preso una pistola, presumibilmente caricarla, e pronunciato frasi che gli spettatori hanno interpretato come minacce violente. Successivamente, anche la moglie Princess Love, con cui intrattiene una relazione altalenante è entrata in scena accusandolo di averle puntato addosso la pistola.

Pochi istanti dopo, un altro uomo sarebbe entrato in casa e avrebbe affrontato Ray J, aumentando il clima di tensione e rabbia percepibile. Ray J, secondo alcuni, avrebbe avanzato altre minacce. Nell'audio si sentono le sirene della polizia e gli agenti avrebbero provveduto a fermare Ray J e portarlo in cella.

Fratello minore della cantante Brandi Norwood, Ray J ha sempre alternato recitazione e canto nella sua carriera, passando da piccoli ruoli in film come Mars Attacks! di Tim Burton e Steel di Kenneth Johnson ad album musicali tra cui Raydiation e All I Feel.