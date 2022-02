Marry Me - Sposami, clip esclusiva del film con Jennifer Lopez

Marry Me - Sposami, distribuito da Universal Pictures e in uscita giovedì 10 febbraio, è un nuovo film che annovera nel suo cast Jennifer Lopez, nei panni della superstar Kat Valdez, e Owen Wilson nel ruolo di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica:­ una clip esclusiva in anteprima ci regala un assaggio della storia di due estranei che decidono di sposarsi per conoscersi meglio soltanto in seguito.

Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez in una sequenza

La pellicola, impreziosita anche da alcuni brani inediti della Lopez, è una commedia romantica su un'improbabile storia d'amore tra due persone diverse che, però, sono entrambe alla ricerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore delle persone è dettato dalla quantità di "mi piace" che ricevono e dal numero di followers.

J.Lo, a proposito del suo ruolo nel film, ha recentemente dichiarato: "Non ho dovuto fare ricerche per capire com'è essere un'artista discografica famosa e tutto il resto. L'idea era mostrare com'è davvero l'intimità di una persona come me, ti può capitare di soffrire di crepacuore davanti al mondo intero e i media ti prendono in giro. L'idea era di raccontare, senza pesantezza, come ci si sente in quei momenti. L'amore vale sempre la pena per me e so di aver dato verità alla vita emotiva del personaggio".

Marry Me - Sposami è diretto da Kat Coiro, la sceneggiatura è di John Rogers (autore di "The Librarians", trasmessa da TNT) e Tami Sagher (autrice di "30 Rock", NBC) e Harper Dill (autrice della serie "The Mick", Fox) ed è basata sul romanzo di Bobby Crosby. Il film è prodotto da Elaine Goldsmith Thomas, Jennifer Lopez, Benny Medina e John Rogers. I produttori esecutivi della pellicola sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.