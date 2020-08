Marnie: stasera su Iris il film di Alfred Hitchcock con Sean Connery

Stasera su Iris, alle 21:00 in punto, torna Alfred Hitchcock con uno dei suoi capolavori: Marnie, thriller psicologico diretto dal maestro del brivido nel 1964, con protagonisti Sean Connery e la nonna di Dakota Johnson, Tippi Hedren.

Ispirato all'omonimo romanzo dell'inglese Winston Graham (che è anche l'autore della saga letteraria Poldark), Marnie prende il titolo proprio dalla sua protagonista, Marnie Edgar (Tippi Hedren), giovane donna psicologicamente labile, frigida e soprattutto cleptomane. L'iter è sempre lo stesso: conquista la fiducia dei suoi datori di lavoro, poi li deruba degli incassi e fugge via cambiando identità, ogni volta. Viene assunta nella compagnia di Mark Rutland (Sean Connery) e lui la riconosce, perchè lavorava da un suo cliente, ma invece di denunciarla, osserva le sue mosse...

Tippi Hedren e Sean Connery in una sequenza di Marnie

Stasera su Iris, come ci ricorda il promo mandato in onda da Mediaset, gli spettatori potranno ammirare la versione integrale del film e non quella che fu distribuita in Italia nel 1964, privata di parecchi secondi verso il finale per via di un discorso, fatto dalla madre di Marnie, ritenuto poco decoroso per l'epoca in diversi passaggi. E non solo la censura: a decretare l'iniziale insuccesso di Marnie furono anche il pubblico e la critica. Inizialmente, come si diceva, perchè il film è oggi ritenuto uno dei capolavori, forse l'ultimo, nella filmografia di Alfred Hitchcock.